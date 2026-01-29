এনবিআরের প্রথম সচিব তারেক হাসানের সম্পদ জব্দ করে দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা
জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) অতিরিক্ত কমিশনার ও প্রথম সচিব তারেক হাসানের জমি জব্দ ও ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের আদেশ দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে তাঁর দেশত্যাগেও নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে।
দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ সাব্বির ফয়েজ আজ বৃহস্পতিবার এই আদেশ দেন।
জব্দের আদেশ দেওয়া সম্পদের মধ্যে রয়েছে রাজধানীর দক্ষিণখান এলাকার একটি ১৯৯৮ বর্গফুটের ফ্ল্যাটসহ চাঁদপুরের ১৫ শতক জমি। এ ছাড়া দুটি ব্যাংক হিসাব, তিনটি এফডিআর ও তিনটি বিও (বেনিফিশিয়ারি ওনার্স) হিসাব এবং চারটি বিমা পলিসি অবরুদ্ধের আদেশ দিয়েছেন আদালত।
দুদকের পক্ষে সংস্থাটির উপপরিচালক আল আমিন তারেক হাসানের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা এবং সম্পদ ও ব্যাংক হিসাব জব্দ-অবরুদ্ধের দুটি আবেদন করেন।
আবেদনে বলা হয়, এনবিআরের অতিরিক্ত কমিশনার ও প্রথম সচিব তারেক হাসানের সম্পদ বিবরণীর যাচাই বা অনুসন্ধান কার্যক্রম চলমান রয়েছে। অনুসন্ধানে দেখা যায়, তাঁর নামে দুটি দলিলে স্থাবর সম্পদ, দুটি ব্যাংক হিসাব, তিনটি এফডিআর, তিনটি বিও হিসাব, চারটি জীবন বিমা পলিসি এবং অন্যান্য সম্পদ রয়েছে। এসবের মোট মূল্য ২ কোটি ৯৮ লাখ ৪ হাজার ৭২৮ টাকা।
আবেদনে আরও বলা হয়, গোপন সূত্রে জানা গেছে তারেক হাসান সম্পদ অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছেন। উক্ত সম্পদ ক্রোক, অবরুদ্ধ করা না হলে তা বেহাত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সুষ্ঠু অনুসন্ধানের স্বার্থে তাঁর স্থাবর সম্পদসমূহ ক্রোক ও অস্থাবর সম্পদ অবরুদ্ধ করা প্রয়োজন। এ ছাড়া অপর আবেদনে বলা হয়, তিনি দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে পারেন। সে জন্য তাঁর বিদেশ গমন রহিত করা প্রয়োজন।