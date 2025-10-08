বাংলাদেশ

ভারতের পররাষ্ট্রসচিবের মন্তব্য ‘অযৌক্তিক’: পররাষ্ট্র উপদেষ্টা

কূটনৈতিক প্রতিবেদক
ঢাকা
পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেনফাইল ছবি

ভারতের পররাষ্ট্রসচিবের সাম্প্রতিক মন্তব্যকে ‘সম্পূর্ণ আনওয়ারেন্টেড’ (অযৌক্তিক) হিসেবে বর্ণনা করেছেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন। আজ বুধবার বিকেলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন তিনি।

ভারতের পররাষ্ট্রসচিব বিক্রম মিশ্রির সাম্প্রতিক মন্তব্যের বিষয়ে জানতে চাইলে তৌহিদ হোসেন বলেন, ‘এ বক্তব্যটাকে আমি এভাবেই দেখি যে এটা তাদের বিষয় নয়, এটা সম্পূর্ণ বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়। এ ধরনের কমেন্ট একেবারেই আনওয়ারেন্টেড।’

গত সোমবার দিল্লিতে বাংলাদেশের কূটনৈতিক সাংবাদিকদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় ভারতের পররাষ্ট্রসচিব বলেন, বাংলাদেশে সম্ভাব্য দ্রুততম সময়ে অবাধ, সুষ্ঠু, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন চায় ভারত। নির্বাচনে বাংলাদেশের জনগণের রায় নিয়ে যে সরকার ক্ষমতায় আসবে, তাদের সঙ্গে কাজ করবে তারা।

