ভারতের পররাষ্ট্রসচিবের মন্তব্য ‘অযৌক্তিক’: পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
ভারতের পররাষ্ট্রসচিবের সাম্প্রতিক মন্তব্যকে ‘সম্পূর্ণ আনওয়ারেন্টেড’ (অযৌক্তিক) হিসেবে বর্ণনা করেছেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন। আজ বুধবার বিকেলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন তিনি।
ভারতের পররাষ্ট্রসচিব বিক্রম মিশ্রির সাম্প্রতিক মন্তব্যের বিষয়ে জানতে চাইলে তৌহিদ হোসেন বলেন, ‘এ বক্তব্যটাকে আমি এভাবেই দেখি যে এটা তাদের বিষয় নয়, এটা সম্পূর্ণ বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়। এ ধরনের কমেন্ট একেবারেই আনওয়ারেন্টেড।’
গত সোমবার দিল্লিতে বাংলাদেশের কূটনৈতিক সাংবাদিকদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় ভারতের পররাষ্ট্রসচিব বলেন, বাংলাদেশে সম্ভাব্য দ্রুততম সময়ে অবাধ, সুষ্ঠু, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন চায় ভারত। নির্বাচনে বাংলাদেশের জনগণের রায় নিয়ে যে সরকার ক্ষমতায় আসবে, তাদের সঙ্গে কাজ করবে তারা।