ডিএনএসবির সম্মেলন
সঠিক খাদ্যাভ্যাস ও পুষ্টি সবার জন্যই জরুরি
সঠিক খাদ্যাভ্যাস ও পুষ্টি শুধু ডায়াবেটিস রোগীর জন্য নয়, সুস্থ-অসুস্থ—সব ধরনের মানুষের স্বাস্থ্যের জন্যই সমান গুরুত্বপূর্ণ। বিষয়ে ধ্যান-ধারণার প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হচ্ছে। তাই বিশেষজ্ঞদের এসব পরিবর্তনের সঙ্গে থাকতে হবে।
আজ শুক্রবার রাজধানীর বারডেম জেনারেল হাসপাতালে ডায়াবেটিস নিউট্রিশনিস্ট সোসাইটি অব বাংলাদেশের (ডিএনএসবি) উদ্যোগে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বক্তারা এসব কথা বলেন। দেশের হাসপাতালগুলোতে পর্যাপ্ত পুষ্টিবিদ নিয়োগের দাবিও জানিয়েছেন তাঁরা। ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য পুষ্টিবিষয়ক শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পরামর্শের জন্য কাজ করা ডিএনএসবির পঞ্চম বার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
সম্মেলনে জাতীয় অধ্যাপক এ কে আজাদ খান বলেন, চিকিৎসার ক্ষেত্রে এখানে যেসব গবেষণা অনুসরণ করা হয় তার বেশির ভাগই পশ্চিমা বিশ্বের। নিজস্ব গবেষণার গুরুত্ব উল্লেখ করে তিনি বলেন, দেশের সাধারণ খাবারগুলোর কোনটায় চর্বি, আঁশ ও চিনির পরিমাণ কত তা বের করতে হবে। এতে দেশের মানুষও উপকৃত হবেন। এখন সব ধরনের রোগের ক্ষেত্রেই পুষ্টির গুরুত্ব আছে।
বারডেম জেনারেল হাসপাতালের মহাপরিচালক অধ্যাপক মির্জা মাহবুবুল হাসান বলেন, সঠিক খাদ্যাভ্যাস ও পুষ্টির বিষয়টি শুধু ডায়াবেটিস রোগে আক্রান্ত রোগীদের জন্য না; সবার জন্যই এটা প্রযোজ্য। পুষ্টি বিষয়ে গত ৫ থেকে ১০ বছরের মধ্যে অনেক পরিবর্তন এসেছে। যাঁরা এ বিষয়ে পড়াশোনা করছেন এবং চিকিৎসা দিচ্ছেন, তাঁদের এই পরিবর্তন জানতে হবে এবং খোঁজ রাখতে হবে।
ডায়াবেটিস নিউট্রিশনিস্ট সোসাইটি অব বাংলাদেশের সভাপতি পুষ্টিবিদ আখতারুন্নাহার বলেন, ১০ বছর পার হয়ে ১১–তে পা দিয়েছে ডিএনএসবি। তাঁরা শহর ছাড়াও গ্রামে, মফস্সলে ডায়াবেটিস ও পুষ্টির বিষয়ে নানা সচেতনতামূলক কাজ করে যাচ্ছেন।
আখতারুন্নাহার আরও বলেন, দেশের সব হাসপাতাল ও ক্লিনিকে পুষ্টিবিদ নিয়োগ দিতে হবে। অনেক পদ ফাঁকা আছে। এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ মনোযোগ দেবে বলে তিনি আশা করেন।
সম্মেলনে বারডেম জেনারেল হাসপাতালের অধ্যাপক গোলাম আযম লিভার, পুষ্টিসহ বিভিন্ন বিষয়ের ওপর একটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। এতে আরও বক্তব্য দেন উন্নয়নকর্মী সুলতান মোহাম্মদ রাজ্জাক, ডিএনএসবির সাধারণ সম্পাদক খালেদা খাতুন প্রমুখ।