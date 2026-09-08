বাংলাদেশ

বাঁধনের ওপর হামলা নিয়ে সংসদে আলোচনা

আজ মঙ্গলবার জাতীয় সংসদে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবির।

ইতালিতে অভিনেত্রী আজমেরী হক বাঁধনের ওপর হামলাকে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার ওপর হামলা হিসেবে অভিহিত করেছেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবির। মঙ্গলবার জাতীয় সংসদে তিনি জানান, রোমে বাংলাদেশ দূতাবাস ও মিলান কনস্যুলেট বাঁধনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে। বাঁধন পুলিশের কাছে ও দূতাবাসে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ করবেন; দূতাবাস ইতালির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাছে জোরালোভাবে বিষয়টি তুলে ধরবে। প্রধানমন্ত্রীও বাঁধনকে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন। হামলাকারীরা 'কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের কর্মী' হিসেবে চিহ্নিত।

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