বাসা, কারখানাতেও দলীয় কেন্দ্রীয় কার্যালয়

বাসা, কারখানাতেও দলীয় কেন্দ্রীয় কার্যালয়
নিবন্ধনের জন্য নির্বাচন কমিশনের প্রাথমিক বাছাইয়ে যোগ্য ২২ দলের কার্যালয়গুলির হাল নিয়ে প্রথম আলোর বিশেষ প্রতিবেদন। ১৯টি দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয় ঢাকাতে অবস্থিত। এর মধ্যে ৪টির কার্যালয় বাসাবাড়িতে। ২টি দলের দেওয়া ঠিকানায় কার্যালয় খুঁজে পাওয়া যায়নি। কেরানীগঞ্জে বাংলাদেশ জাতীয় লীগের কার্যালয়ের ঠিকানাও ভুয়া। অন্যদিকে, গাজীপুরের কাপাসিয়ায় বাংলাদেশ সলুশন পার্টির কার্যালয় একটি বন্ধ পোশাক কারখানা। এমন পরিস্থিতিতে, নিবন্ধন আইনের সংস্কারের কথা বলছেন বিশেষজ্ঞরা।