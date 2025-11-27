বাংলাদেশ

বাউলদের ওপর হামলা চালানো ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারের নির্দেশ

প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম সংবাদ সম্মেলনে উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে আলোচনার বিষয়বস্তু সাংবাদিকদের কাছে তুলে ধরেন। আজ বৃহস্পতিবার রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে

মানিকগঞ্জসহ কয়েকটি স্থানে বাউলদের ওপর হামলাকারীদের দ্রুত গ্রেপ্তারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি জানান, এ বিষয়ে পুলিশ সাঁড়াশি অভিযান চালাচ্ছে। পালাগানের আসরে ধর্ম অবমাননার অভিযোগে বাউলশিল্পী আবুল সরকারকে গ্রেপ্তারের পর মানিকগঞ্জে বাউলদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটে। পরবর্তীতে ঠাকুরগাঁওয়েও একই ঘটনা ঘটে। বিভিন্ন মহল থেকে হামলাকারীদের গ্রেপ্তারের দাবি জানানো হয়েছে।

