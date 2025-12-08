বাংলাদেশ

প্রথম আলো জাতীয় জনমত জরিপ নিয়ে কিছু প্রশ্ন ও উত্তর

১. প্রথম আলো জাতীয় জনমত জরিপে কতজন অংশ নিয়েছেন?

উত্তর: ১ হাজার ৩৪২ জন উত্তরদাতা জরিপে মতামত দিয়েছেন। ৬৬৮ জন নারী এবং ৬৭৪ জন পুরুষ জরিপে অংশ নেন।

২.  কোন কোন এলাকায় জরিপ করা হয়েছে?

উত্তর: ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী ও সিলেটের শহরাঞ্চল এবং বরিশালের গৌরনদী উপজেলা, কুমিল্লার চান্দিনা উপজেলা, ফরিদপুরের বোয়ালমারী ও মধুখালী উপজেলা, ময়মনসিংহের ভালুকা উপজেলা, রংপুরের পীরগঞ্জ উপজেলার গ্রামগুলোতে জরিপ করা হয়েছে।

৩. জরিপে কাদের প্রশ্ন করা হয়েছে?

উত্তর: ১৮ থেকে ৫৫ বছর বয়সী যাঁরা বাংলাদেশে ভোটার হওয়ার উপযুক্ত এবং যাঁদের এই জরিপের প্রশ্নগুলো বোঝার সক্ষমতা রয়েছে।


৪. এই জরিপের তথ্য কোন সময়ে সংগ্রহ করা হয়েছে?

উত্তর: ২১ অক্টোবর ২০২৫ থেকে ২৮ অক্টোবর ২০২৫ পর্যন্ত জরিপের তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

৫. জরিপের পদ্ধতি (মেথডোলজি) কী ছিল?

উত্তর: এটি একটি সংখ্যাগত জরিপ। নির্বাচিত এলাকায় মতামত সংগ্রহকারীরা দৈবচয়নের মাধ্যমে মতামত দাতাদের নির্বাচন করেছেন, যাতে কোনো পক্ষপাতের সুযোগ না থাকে। যেসব মতামতদাতা স্বেচ্ছায় মতামত দিতে সম্মত হয়েছেন এবং জরিপের উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর অংশ, শুধু তাঁদের কাছ থেকেই মতামত সংগ্রহ করা হয়েছে।

মতামত সংগ্রহের সময় মতামতদাতাদের চিন্তাভাবনা করে মতপ্রকাশের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক মতামতদাতার কাছ থেকে মতামত সংগ্রহে গড়ে ৪০ মিনিট সময় লেগেছে।

৬. জরিপে কতটি প্রশ্ন ছিল?

উত্তর: জরিপে মোট ৫০টি প্রশ্ন ছিল। যার মধ্যে ১৩টি প্রশ্ন ছিল মতামতদাতার আয়, পেশা ও অভ্যাসসংক্রান্ত এবং ৩৭টি ছিল গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ের ওপর।

৭.  নির্বাচনে আওয়ামী লীগ থাকছে না, তাদের নাম এখানে কেন?

উত্তর: এখানে মতামতদাতারা যা মনে করেন, তা-ই প্রকাশ করা হয়েছে। যাঁরা আওয়ামী লীগের নাম উল্লেখ করেছেন, তাঁরা মনে করেন আওয়ামী লীগ কোনো না কোনোভাবে আগামী নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
বাংলাদেশ থেকে আরও পড়ুন