শিশু-কিশোরদের প্রতিভা যাচাইয়ের প্রতিযোগিতা ‘মার্কস অলরাউন্ডার’ শুরু
শুরু হয়েছে ‘মার্কস অলরাউন্ডার ২০২৫’ প্রতিযোগিতা। শুক্র ও শনিবার (২৬ ও ২৭ সেপ্টেম্বর) এ বছরের কার্যক্রম সফলভাবে ছয়টি ভেন্যুতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেগুলো হলো ফেনী জি এ একাডেমি হাইস্কুল, নোয়াখালী গভর্নমেন্ট গার্লস হাইস্কুল, কুমিল্লার নবাব ফয়জুন্নেছা গভর্নমেন্ট গার্লস হাইস্কুল, ইউসুফ হাইস্কুল ও নোয়াখালী জিলা স্কুল; যেখানে অংশ নেয় ফেনী, নোয়াখালী ও কুমিল্লার প্রতিভাবান শিক্ষার্থীরা।
বাংলাদেশের সব স্কুল-কলেজ (প্লে গ্রুপ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি) ও সমমানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীরা এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।
প্রতিযোগিতার গ্রুপ ও বিষয়
প্লে গ্রুপ থেকে চতুর্থ শ্রেণি: জুনিয়র স্কুল (গান, নাচ, অভিনয়, চিত্রাঙ্কন, আবৃত্তি, গল্প বলা)
পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি: মিডল স্কুল (গান, নাচ, অভিনয়, চিত্রাঙ্কন, আবৃত্তি, উপস্থিত বক্তৃতা)
নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি: হাইস্কুল ও কলেজ (গান, নাচ, অভিনয়, চিত্রাঙ্কন, আবৃত্তি, উপস্থিত বক্তৃতা)
পুরস্কার
মার্কস অলরাউন্ডারে তিনটি গ্রুপ থেকে সেরা তিন অলরাউন্ডারের প্রত্যেকে পাবে ১৫ লাখ টাকার শিক্ষাবৃত্তি। আর বিভিন্ন পর্যায়ের বিজয়ীরা পাবে মোট ১ কোটি টাকার বেশি উপহার ও শিক্ষাবৃত্তি।
গ্র্যান্ড ফিনালেতে তিনটি গ্রুপের ফার্স্ট রানার্সআপ ও সেকেন্ড রানার্সআপের প্রত্যেকে পাবে ৫ লাখ ও ৩ লাখ টাকার শিক্ষাবৃত্তি। তিনটি গ্রুপের ছয়টি বিষয়ের প্রতিটিতে সেরা ৩ জন করে মোট ৫৪ জন সেরা পারফরমারের প্রত্যেকে পাবে যথাক্রমে স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জপদক। জাতীয় পর্যায়ে তিনটি গ্রুপের চ্যাম্পিয়নদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পাবে একটি করে কম্পিউটার।
বিস্তারিত জানতে ও রেজিস্ট্রেশন করতে ভিজিট করতে হবে। ফোন করা যাবে (সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা) ০৯৬১৪৫১৬১৭১ নম্বরে।