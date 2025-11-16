১৪তম কমওয়ার্ড
সম্মাননা পেল ১৩৪টি বিজ্ঞাপনী প্রচারণা
১৩৪টি বিজ্ঞাপনী প্রচারণাকে ৩২টি ক্যাটাগরিতে সম্মাননা পেয়েছে। গত শুক্রবার রাজধানীর একটি হোটেলে ‘১৪তম কমওয়ার্ড: এক্সিলেন্স ইন ক্রিয়েটিভ কমিউনিকেশন’ শীর্ষক আয়োজনে এ সম্মাননা দেওয়া হয়।
বাংলাদেশ ব্র্যান্ড ফোরাম আয়োজিত ‘কমওয়ার্ড’ দেশের ক্রিয়েটিভ কমিউনিকেশন বা বিজ্ঞাপনী শিল্পের সবচেয়ে বড় উদ্যাপনগুলোর একটি হিসেবে পরিচিত। এসএমসি এন্টারপ্রাইজ লিমিটেডের সৌজন্যে এবং ওয়ালটন গ্রুপের সঞ্চালনায় এবারের কমওয়ার্ড আয়োজিত হয়।
এ বছর ৮৭টি এজেন্সি, ব্র্যান্ড ও সংগঠনের পক্ষ থেকে মোট ১ হাজার ৪১১টি মনোনয়ন জমা পড়ে। সেগুলোর মধ্যে দুটি ক্যাম্পেইন গ্র্যান্ড প্রিক্স, ৮টি গোল্ড, ৩৯টি সিলভার এবং ৮৫টি ব্রোঞ্জ পুরস্কার অর্জন করে।
অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্র্যান্ড ফোরামের প্রতিষ্ঠাতা ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক শরিফুল ইসলাম বলেন, ‘দেশের ক্রিয়েটিভ কমিউনিকেশন খাত আবারও প্রমাণ করেছে, পরিবর্তন, চ্যালেঞ্জ আর নতুন বাস্তবতার মধ্যেও আমাদের সৃজনশীলতা থেমে থাকে না। দেশের ব্র্যান্ডগুলো আজ নতুনভাবে ভাবছে এবং দর্শকের সঙ্গে নতুনভাবে কথা বলছে। কমওয়ার্ড সেই অগ্রগতিকেই উদ্যাপন করে।’
বরাবরের মতো এবারও ছিল কঠোর দুই ধাপের জুরি মূল্যায়ন পর্ব। ১০টি শর্টলিস্টিং প্যানেল ও ১০টি গ্র্যান্ড জুরি প্যানেলে মোট ২৫০ জন অভিজ্ঞ জুরি সদস্য ক্যাম্পেইনগুলো মূল্যায়ন করেন।
শিল্পের পরিবর্তনশীল ধারা মাথায় রেখে এ বছর কমওয়ার্ডে যুক্ত হয়েছে ৬টি নতুন ক্যাটাগরি—বি-টু-বি, বেস্ট আনপাবলিশড ওয়ার্ক, ক্যাম্পেইন ফর পজিটিভিটি, ক্রিয়েটিভ বিজনেস ট্রান্সফরমেশন, লং-টার্ম ব্র্যান্ড প্ল্যাটফর্ম এবং লাক্সারি।
এসব ক্যাটাগরি আধুনিক কমিউনিকেশনের নতুন দিক—ব্যবসায়িক উদ্ভাবন, দীর্ঘমেয়াদি ব্র্যান্ড-চিন্তা, পজিটিভ স্টোরিটেলিং, লাক্সারি ব্র্যান্ডিংসহ শিল্পের পরিধি কীভাবে প্রসারিত হচ্ছে, তা তুলে ধরে।
টানা তৃতীয়বারের মতো কমওয়ার্ডের সঙ্গে যৌথভাবে এ বছরও এফসিবি বিটপী ‘রেজা আলী ইনডিপেনডেন্ট স্পিরিট অ্যাওয়ার্ড’ দেয়। দেশের বিজ্ঞাপনশিল্পের পথিকৃৎ প্রয়াত রেজা আলীর স্মৃতিকে স্মরণ করে দেওয়া এ সম্মাননা স্বাধীনতা, সাহসী চিন্তা এবং নতুন দৃষ্টিভঙ্গিকে উৎসাহিত করে। ডোমেক্স বাংলাদেশের ‘নাক দিয়ে দেখুন’ ক্যাম্পেইনের জন্য এ বছর সম্মাননাটি পেয়েছে।
অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের বিজ্ঞাপনশিল্পে অবদানের জন্য ইউনিট্রেন্ড লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড ক্রিয়েটিভ চিফ মুনির আহমেদ খান এবং ডিরেক্টর জুলফিকার আহমেদকে ‘লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড’ দেওয়া হয়।
দিনের শুরুতে একই ভেন্যুতে অনুষ্ঠিত হয় ‘১৪তম কমিউনিকেশন সামিট ২০২৫’। তাতে যোগ দেন দেশের শীর্ষ মার্কেটিং, ব্র্যান্ডিং, অ্যাডভারটাইজিং এবং ক্রিয়েটিভ কমিউনিকেশন পেশাজীবীরা। এ বছরের প্রতিপাদ্য ছিল—কেয়স, কালচার অ্যান্ড ক্রিয়েটিভিটি: রিইমাজিনিং দ্য কমিউনিকেশন ক্যানভাস।
২০০৯ সালে যাত্রা শুরু করা কমওয়ার্ডকে শিল্পের মানোন্নয়ন, সৃজনশীলতার দিকনির্দেশনা এবং সাংস্কৃতিক স্টোরিটেলিংয়ের অগ্রযাত্রায় একটি শক্তিশালী অনুপ্রেরণা বলে মনে করেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা।
পুরস্কার পেল যেসব প্রতিষ্ঠান
এসিআই লজিস্টিক লিমিটেড-স্বপ্ন (১টি), অ্যাডকম লিমিটেড (৪টি), অ্যাডকম লিমিটেড ও আকিজ ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেড (যৌথভাবে ১টি), আকিজ আইবস (১টি), এশিয়াটিক মার্কেটিং লিমিটেড (৬টি), এশিয়াটিক মার্কেটিং লিমিটেড ও গ্রে ঢাকা (যৌথভাবে ১টি), অ্যানালাইজেন বাংলাদেশ লিমিটেড (৬টি), অ্যানিমন স্টুডিও (১টি), এশিয়াটিক মার্কেটিং কমিউনিকেশনস লিমিটেড (১টি), এশিয়াটিক মার্কেটিং কমিউনিকেশনস লিমিটেড ও ইন্টিগ্রেটেড মার্কেটিং সলিউশনস লিমিটেড—আইএমএস (যৌথভাবে ১টি), ব্যাকবেঞ্চারস কমিউনিকেশনস (১টি), বিকাশ লিমিটেড (১১টি), চরকি (২টি), ডটবার্থ লিমিটেড (৮টি), এপিলিয়ন গ্রুপ (১টি), এফসিবি বিটপী (১১টি), এফসিবি বিটপী ও অ্যানালাইজেন বাংলাদেশ লিমিটেড (যৌথভাবে ১টি), গ্রামীণ ড্যানোন ফুডস লিমিটেড ও ব্যাকপেজ পিআর (যৌথভাবে ১টি), গ্রে ঢাকা (১৭টি), গ্রে ঢাকা ও এশিয়াটিক মার্কেটিং লিমিটেড (যৌথভাবে ২টি), লাই টু আই (৭টি), মাস্টহেড পিআর (১টি), মিডিয়াকম লিমিটেড (১২টি), মিডিয়াকম লিমিটেড ও ফ্লাইং ব্ল্যাক পেপার (যৌথভাবে ১টি), মিনিসো বাংলাদেশ (১টি), এমপাওয়ার বাংলাদেশ (৪টি), ওঅ্যান্ডজেড সলিউশনস (১টি), পিনহুইল ফিল্মস (২টি), পপ-ফাইভ লিমিটেড (৬টি), পাইছি মার্কেটিং লিমিটেড (২টি), স্টারকম বাংলাদেশ (৭টি), সান কমিউনিকেশনস লিমিটেড (৬টি), সান কমিউনিকেশনস লিমিটেড ও টিম ইয়োলো (যৌথভাবে ১টি), দ্য ব্রিজ ইন্টারঅ্যাকটিভ লিমিটেড ও খেলা ৭১ (যৌথভাবে ১টি), ট্রুনর্থ ফিল্মস (১টি), ওয়েবঅ্যাবল ডিটিজাল (১টি), উইটিশর্টস (১টি) এবং এক্স সলিউশনস লিমিটেড (১টি)।