পুশ ইন বন্ধে দ্বিপক্ষীয় ব্যবস্থা চায় বিজিবি

বিজিবি-বিএসএফ সম্মেলন
পুশ ইন বন্ধে দ্বিপক্ষীয় ব্যবস্থা চায় বিজিবি
বাংলাদেশি আখ্যা দিয়ে ভারত থেকে লোকজনকে ঠেলে পাঠানো (পুশ ইন) বন্ধ করতে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) প্রতি আহ্বান জানিয়েছে বিজিবি। পুশ ইন বিদ্যমান নীতি ও প্রটোকলের পরিপন্থী বলেও বিজিবির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।
নয়াদিল্লিতে চার দিনের সীমান্ত সম্মেলন শেষে গতকাল শুক্রবার বিজিবির এক বিবৃতিতে এ কথা জানানো হয়। এ বিষয়ে বিএসএফের তরফে আসা যৌথ বিবৃতিতে কিছু বলা হয়নি। তবে বিজিবি জানিয়েছে, পুশ ইনের পরিবর্তে বিদ্যমান দ্বিপক্ষীয় ব্যবস্থার ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়টিতে অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা বলেছে বিএসএফ।
সীমান্তে পুশ ইন নিয়ে উত্তেজনা চলার মধ্যে এবার ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লিতে সীমান্ত সম্মেলনে বসেছিল বিজিবি ও বিএসএফ। বিজিবি ও বিএসএফের ৫৭তম মহাপরিচালক (ডিজি) পর্যায়ের এই সম্মেলন শুরু হয়েছিল ৮ জুন। এতে বিজিবির পক্ষে নেতৃত্ব দেন বাহিনীর মহাপরিচালক (ডিজি) মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আশরাফুজ্জামান সিদ্দিকী। বিএসএফের পক্ষে নেতৃত্বে ছিলেন বাহিনীর মহাপরিচালক প্রবীণ কুমার।
গত বৃহস্পতিবার সম্মেলন শেষে বিএসএফের পক্ষ থেকে একটি যৌথ সংবাদ বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়। অন্যদিকে বিজিবি আলাদা করে বিবৃতি দেয়।
এই সীমান্ত সম্মেলনের আগে মাসখানেক ধরে সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে বিভিন্নজনকে পুশ ইনের চেষ্টা করছে ভারত। এ নিয়ে বিভিন্ন সীমান্তে উত্তেজনা চলছে। বিজিবির পাশাপাশি সীমান্তবাসী বাংলাদেশিরাও সীমান্তে সতর্ক অবস্থায় রয়েছেন। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পুশ ইন বন্ধে এরই মধ্যে নয়াদিল্লিতে কয়েকটি চিঠি পাঠিয়েছে।
পুশ ইন প্রটোকল পরিপন্থী: বিজিবি
বিজিবির বিবৃতিতে বলা হয়, বাহিনীর মহাপরিচালক বিএসএফ কর্তৃক রোহিঙ্গা বা মিয়ানমারের নাগরিকসহ ভারতীয় নাগরিকদের বাংলাদেশে সাম্প্রতিক পুশ ইনের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। এটি সীমান্তবিষয়ক যৌথ নির্দেশিকা, সমন্বিত সীমান্ত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, পূর্ববর্তী মহাপরিচালক পর্যায়ের বৈঠকে গৃহীত পারস্পরিক সিদ্ধান্তসমূহ এবং বিদ্যমান দ্বিপক্ষীয় নীতি ও প্রটোকলের পরিপন্থী বলে তুলে ধরেন তিনি।
ভারতে অবৈধ কেউ যদি যাচাইয়ের পর বাংলাদেশি বলে নিশ্চিত হওয়া যায়, তাহলে প্রচলিত দ্বিপক্ষীয় প্রত্যাবাসনব্যবস্থার মাধ্যমে বাংলাদেশ গ্রহণ করবে বলে বিএসএফকে জানান বিজিবির মহাপরিচালক। তিনি বিএসএফের মহাপরিচালককে পুশ ইন বন্ধ করে বাংলাদেশি নাগরিক হিসেবে শনাক্ত ব্যক্তিদের প্রত্যাবাসনের জন্য বিদ্যমান দ্বিপক্ষীয় প্রক্রিয়া ও প্রটোকল অনুসরণের আহ্বান জানান।
বিএসএফের মহাপরিচালক বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে সব অনিষ্পন্ন জাতীয়তা যাচাইকরণ বিষয় দ্রুত সম্পন্ন করার এবং তাদের দ্রুত প্রত্যাবাসন নিশ্চিত করার আহ্বান জানান বলে বিজিবির বিবৃতিতে জানানো হয়। এতে আরও বলা হয়, উভয় পক্ষই সম্মত হয় যে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে গৃহীত পদ্ধতি ও বিদ্যমান দ্বিপক্ষীয় ব্যবস্থার ভিত্তিতে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করা উচিত।
সম্মেলনে সীমান্তে হত্যা ও সহিংসতা প্রতিরোধ, সীমান্ত নিরাপত্তা, মাদক ও চোরাচালান, অবৈধ অভিবাসন, মানব পাচার, জাল মুদ্রা ও স্বর্ণ চোরাচালান, পার্বত্য অঞ্চলের বিচ্ছিন্নতাবাদী ও সশস্ত্র সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর কার্যক্রম এবং অননুমোদিত নির্মাণ ও সীমান্ত অবকাঠামোসংক্রান্ত বিধিনিষেধ নিয়ে আলোচনা হয়েছে।
সীমান্ত কাঠামোর নির্মাণ নিয়ে উদ্বেগ
বিজিবির বিবৃতিতে বলা হয়, মেজর জেনারেল আশরাফুজ্জামান সীমান্তে বিএসএফ সদস্য ও ভারতীয় নাগরিকদের দ্বারা প্রাণঘাতী ও অপ্রাণঘাতী অস্ত্র ব্যবহারের ফলে নিরস্ত্র ও নিরীহ বাংলাদেশি নাগরিকদের মৃত্যুর ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। মানবাধিকার লঙ্ঘনের উদাহরণ উল্লেখ করে সীমান্ত এলাকায় হত্যা শূন্যে নামিয়ে আনার জন্য বিএসএফের মহাপরিচালককে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানান তিনি।
বিজিবির মহাপরিচালক ভারতের মিজোরাম রাজ্যে পার্বত্যাঞ্চলের বিচ্ছিন্নতাবাদী ও সশস্ত্র সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর সম্ভাব্য অবস্থান ও বাংলাদেশবিরোধী কার্যক্রমের বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি এসব সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে ভারতের সহযোগিতা কামনা করেন।
সম্মেলনে বিজিবির মহাপরিচালক পূর্ববর্তী আশ্বাস সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক সীমান্তের ১৫০ গজের মধ্যে নিরাপত্তা–সংশ্লিষ্ট বেড়া (এসআরএফ), গবাদিপশুর বেড়া এবং অন্যান্য কাঠামোর নির্মাণ অব্যাহত থাকার বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। এ ক্ষেত্রে তিনি ১৯৭৫ সালের ভারত–বাংলাদেশ সীমান্ত কর্তৃপক্ষ–সংক্রান্ত নির্দেশিকা কঠোরভাবে অনুসরণের আহ্বান জানান।
অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে বিজিবির মহাপরিচালক বাংলাদেশ ও ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়াবলি, ধর্মীয় বর্ণনা, রাজনৈতিক বিষয় এবং সীমান্ত-সম্পর্কিত বিষয়সহ বিভিন্ন বিষয়ে কিছু নির্দিষ্ট প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মিথ্যা ও বিকৃত সংবাদ, গুজব এবং বিভ্রান্তিমূলক তথ্য প্রচারের বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন বলে বিবৃতিতে বলা হয়।
বিএসএফ মহাপরিচালকের বাংলাদেশি নাগরিকদের অবৈধ অভিবাসন এবং রোহিঙ্গা অবৈধ অভিবাসীদের ভারতে প্রবেশ-সংক্রান্ত উদ্বেগের জবাবে বিজিবির মহাপরিচালক বলেন, রোহিঙ্গা সংকট আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে সুপরিচিত। এটি বাংলাদেশের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মানবিক উদ্বেগের বিষয়। বাংলাদেশ রোহিঙ্গা বা মিয়ানমারের নাগরিকদের তার ভূখণ্ড ব্যবহার করে ভারতে অবৈধভাবে চলাচলের অনুমতি দেয় না।
শান্তির রক্ষার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত: বিএসএফ
এদিকে বিএসএফের পক্ষ থেকে আসা যৌথ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আলোচনায় উভয় পক্ষ ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছে। তারা সমন্বিত টহল আরও জোরদার, নজরদারি বৃদ্ধি, তাৎক্ষণিক তথ্য আদান-প্রদান বাড়ানো এবং আন্তসীমান্ত অপরাধী চক্রের বিরুদ্ধে যৌথ প্রচেষ্টা জোরদার করতে সম্মত হয়েছে।
বিএসএফের পক্ষ থেকে বলা হয়, মাদক, অস্ত্র, জাল টাকা, সোনা ও অন্যান্য নিষিদ্ধ সামগ্রী চোরাচালানসহ আন্তসীমান্ত অপরাধ কার্যকরভাবে প্রতিরোধের পাশাপাশি অবৈধ সীমান্ত পারাপার ও মানব পাচার রোধে সম্মেলনে উভয় পক্ষ বিস্তারিত আলোচনা করেছে।
দুই দেশের প্রতিনিধিদল সীমান্ত হত্যা এবং সীমান্ত এলাকায় অবৈধ, অসতর্কতাবশত বা জোরপূর্বক সীমান্ত পারাপার–সম্পর্কিত বিষয়াবলি, সীমান্ত অবকাঠামো নির্মাণ, সমন্বিত সীমান্ত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, পারস্পরিক আস্থা বৃদ্ধির পদক্ষেপ এবং সীমান্তে নতুন করে সৃষ্ট নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলায় আরও ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা নিয়েও আলোচনা করেছে বলে বিএসএফের পাঠানো যৌথ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়।
এ ছাড়া উভয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী আন্তসীমান্ত অপরাধ, বিদ্রোহী কার্যকলাপ এবং সীমান্ত নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে এমন যেকোনো কর্মকাণ্ডের প্রতি শূন্য সহনশীলতার (জিরো টলারেন্স) নীতি গ্রহণের যৌথ সংকল্প পুনর্ব্যক্ত করেছে বলেও জানায় বিএসএফ। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, উভয় প্রতিনিধিদল এ বছরের নভেম্বরে ঢাকায় পরবর্তী মহাপরিচালক পর্যায়ের সম্মেলন আয়োজনের বিষয়ে প্রাথমিকভাবে সম্মত হয়েছে।
পুশ ইনের চেষ্টা প্রতিহত
কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে ১২ জনকে পুশ ইনের চেষ্টা প্রতিহত করেছে বিজিবি ও স্থানীয় লোকজন। গতকাল ভোরে প্রাগপুর সীমান্ত দিয়ে তাদের পুশ ইন করার চেষ্টা চালায় বিএসএফ।
বিজিবি ও স্থানীয় সূত্র জানায়, চারজন পুরুষ, চারজন নারী এবং চারটি শিশুকে অবৈধভাবে বাংলাদেশে পুশ ইনের চেষ্টা করলে বিজিবি ও স্থানীয় লোকজন তা প্রতিহত করেন। বিজিবি জানিয়েছে, পুশ ইন ঠেকাতে সীমান্তে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। এ কাজে স্থানীয়রাও সহযোগিতা করছেন।
প্রাগপুর ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান আশরাফুজ্জামান মুকুল বলেন, ভোরের দিকে ভারত থেকে ১২ জনকে বাংলাদেশে পুশ ইনের চেষ্টা করা হয়। স্থানীয় জনগণ ও বিজিবি যৌথভাবে তাদের প্রবেশের চেষ্টা প্রতিহত করেছে। ঝিনাইদহের মহেশপুর সীমান্তে পুশ ইন ঠেকাতে বিশেষ টহল, হ্যান্ডমাইকে সতর্কবার্তা, ঝোপঝাড়ে অবস্থান এবং স্থানীয় লোকজনকে যুক্ত করে তৎপরতা চালাচ্ছে বিজিবি। বিজিবির দাবি, গত সাত দিনে বিএসএফ পাঁচবার পুশ ইনের চেষ্টা চালালেও প্রতিবারই তা প্রতিহত করা হয়েছে। পুশ ইনের চেষ্টা অব্যাহত আছে। তবে সীমান্তে কঠোর নজরদারির কারণে এখন পর্যন্ত মহেশপুর সীমান্তে কোনো পুশ ইনের ঘটনা ঘটেনি।
সীমান্তবর্তী গোপালপুর গ্রামের বাসিন্দা হারুন অর রশীদ বলেন, ‘বিএসএফ রাতে কাঁটাতারের আলো বন্ধ করে গেট খুলে দিয়ে বাংলাদেশে পুশ ইনের চেষ্টা করেছে। তবে এলাকাবাসী ও বিজিবির শক্ত অবস্থানের কারণে তা ব্যর্থ হয়েছে।’ বিজিবি সূত্র জানায়, ৫৮ বিজিবি ব্যাটালিয়নের আওতাধীন মহেশপুর উপজেলায় ১২টি বর্ডার অবজারভেশন পোস্ট আছে। এর মধ্যে যাদবপুর, সামন্তা, মাটিলা, বাঘাডাঙ্গাসহ অন্তত পাঁচটি বিওপি পুশ ইনের ঝুঁকিতে আছে। এসব এলাকায় টহল ও নজরদারি জোরদার করা হয়েছে।