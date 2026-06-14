বে–নজির কাহিনি: সাবেক এক আইজিপির আমলনামা
আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর দুর্নীতি, অবৈধ সম্পদ অর্জন ও মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত সাবেক আইজিপি বেনজীর আহমেদকে দুবাইয়ে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ইন্টারপোলের সহযোগিতায় ১২ জুন তাঁকে দুবাই পুলিশ গ্রেপ্তার করে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ সংসদে এ তথ্য জানান। বেনজীরের বিরুদ্ধে ৭৪ কোটি টাকার অবৈধ সম্পদ, ১১ কোটি টাকার অর্থ পাচার, জমি দখল, মতিঝিল শাপলা চত্বর হত্যাকাণ্ড ও র্যাবের গুমের অভিযোগ রয়েছে। তাঁকে দ্রুত দেশে ফেরানোর কথা জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।