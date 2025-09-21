আঞ্চলিক ওপেন চ্যাম্পিয়নশিপে পুরস্কার পেল বাংলাদেশ দল

ওয়ার্ল্ড রোবট অলিম্পিয়াড
আঞ্চলিক ওপেন চ্যাম্পিয়নশিপে পুরস্কার পেল বাংলাদেশ দল
ওয়ার্ল্ড রোবট অলিম্পিয়াডের (ডব্লিউআরও) এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ওপেন চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা ফিউচার ইঞ্জিনিয়ার্স ক্যাটাগরিতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। একই সঙ্গে তারা পেয়েছে দুটি বিশেষ সম্মাননা পুরস্কার।
ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলায় তিন দিনব্যাপী এই আয়োজনে আজ রোববার ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে। অলিম্পিয়াডে ২৫টি দেশের ১৬০টি দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে।
অলিম্পিয়াডে ফিউচার ইঞ্জিনিয়ার্স সিনিয়র বিভাগে অংশ নিয়ে দ্বিতীয় হয়েছে আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজের আনাস বিন আজিম ও রাজউক উত্তরা মডেল কলেজের সৈয়দ মো. মহিউদ্দিন সামির দল টিম প্লেডিট্রন। এই দল অর্জন করেছে ডিজাইন ইনোভেশন পুরস্কারও।
আনাস বিন আজিম জানান, ‘হোটেলের লবিতে পুরো রাত জেগে অনুশীলনের পর এই অর্জন আমাদের জন্য সত্যিই বিশেষ এক অনুভূতি। প্রতিটি মুহূর্তের পরিশ্রম যেন আজ সার্থক হয়েছে। এই পুরস্কার শুধু আমাদের নয়, বরং বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্মের স্বপ্ন এবং সম্ভাবনার প্রতীক।’
অন্যদিকে ফিউচার ইনোভেটরস সিনিয়র বিভাগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে স্টার্টআপ আইডিয়া পুরস্কার অর্জন করেছে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের আবরার আবির এবং ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজের আ জ ম ইমতেনান কবিরের দল সাফ এআই।
বাংলাদেশ দলের দলনেতা চট্টগ্রাম ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটির স্কুল অব সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিন ও ওয়ার্ল্ড রোবট অলিম্পিয়াড বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বিভাগের সমন্বয়ক অধ্যাপক আসিফ ইকবাল দলের সব সদস্যকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘আমাদের শিক্ষার্থীদের এই জয় অসাধারণ। বিশেষ করে অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের রোবট উপকরণের ঘাটতি রয়েছে। এমনকি আসার পথে চীনে ব্যাটারিগুলো রেখে দেওয়ার পরও নতুন করে সবকিছু সংযোজন করে তারা দৃঢ় মানসিকতা নিয়ে লড়াই করেছে।’
বাংলাদেশ ওপেন সোর্স নেটওয়ার্কের (বিডিওএসএন) উদ্যোগে গত জুনে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ ওপেন চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে চারটি দলকে ফিলিপাইনের প্রতিযোগিতার জন্য নির্বাচিত হয়। ব্রেইন স্টেশন ২৩ ও ক্রিয়েটিভ আইটি এই আয়োজনে পৃষ্ঠপোষকতা করেছে।