বাংলাদেশ

ময়মনসিংহে বায়োজিন কসমেসিউটিক্যালসের শাখা

বিজ্ঞপ্তি
জনপ্রিয় মডেল ও অভিনেত্রী বিদ্যা সিনহা সাহা মিম ময়মনসিংহে বায়োজিন কমসমেসিউটিক্যালেসর শাখার উদ্বোধন করেন। ময়মনসিংহ, ২৮ ফেব্রুয়ারিছবি: বিজ্ঞপ্তি

ময়মনসিংহে যাত্রা শুরু করেছে দেশের স্কিনকেয়ার ব্র্যান্ড বায়োজিন কসমেসিউটিক্যালসের ২০তম শাখা। আধুনিক স্কিনকেয়ার ট্রিটমেন্ট, শতভাগ অথেনটিক ডার্মো-কসমেটিকস এবং বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ—সবকিছুই এখন মিলবে ময়মনসিংহ শহরেই, এক ছাদের নিচে।

গতকাল শনিবার বিকালে নগরের সারদা ঘোষ সড়কের ‘পারভেজ টাওয়ার’-এর চতুর্থ তলায় বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে নতুন শাখার উদ্বোধন করেন জনপ্রিয় মডেল ও অভিনেত্রী বিদ্যা সিনহা সাহা মিম। এ সময় উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারাসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ। উদ্বোধন উপলক্ষে বায়োজিনের ওয়ার্ল্ড-স্ট্যান্ডার্ড ট্রিটমেন্ট ও নির্দিষ্ট অথেনটিক ডার্মো-কসমেটিক পণ্যের সর্বোচ্চ ৬৫ শতাংশ পর্যন্ত বিশেষ ছাড় চলছে।

অনুষ্ঠানে বিদ্যা সিনহা সাহা মিম বলেন, ‘বায়োজিনের সঙ্গে আমি শুরু থেকেই যুক্ত। তাদের ইনোভেশন ও বিশ্বমানের স্কিনকেয়ার সেবা আমাকে সব সময় মুগ্ধ করেছে। দেশের বাইরে এবং দেশে—দুই জায়গাতেই আমি ট্রিটমেন্ট নিয়েছি। মানের ক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য পাইনি; বরং বায়োজিনের সেবা অনেক বেশি সাশ্রয়ী। আমি বিশ্বাস করি, ময়মনসিংহের মানুষও এই সেবা পেয়ে সন্তুষ্ট হবেন।’

প্রতিষ্ঠানের জ্যেষ্ঠ ব্যবস্থাপক (প্রশাসন) সাইফুল ইসলাম বলেন, দীর্ঘদিন ধরে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ত্বক ও চুলের যত্ন প্রদান করে আসছে বায়োজিন। ময়মনসিংহে নতুন শাখা চালুর মাধ্যমে বিভাগের বাসিন্দাদের জন্য বিশ্বমানের সেবা আরও সহজলভ্য হলো। তিনি জানান, বায়োজিনের ওয়েবসাইট ভিজিট করে যে কেউ বিনা মূল্যে স্কিন টেস্টসহ বিস্তারিত তথ্য পেতে পারেন।

ময়মনসিংহে ২০তম শাখার উদ্বোধনের মাধ্যমে বায়োজিন কসমেসিউটিক্যালস ত্বক ও চুলের ব্যক্তিকেন্দ্রিক, নিরাপদ এবং বিজ্ঞানভিত্তিক সেবাকে দেশের আরও বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছে দেওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
বাংলাদেশ থেকে আরও পড়ুন