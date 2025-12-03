‘ভিভিআইপি’ ব্যক্তি কী কী সুবিধা পান
বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ‘অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি’ (ভিভিআইপি) ঘোষণা করেছে। এখন থেকে স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স (এসএসএফ) তাঁর নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী বা ক্ষেত্রমত অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ভিভিআইপি মর্যাদা পান। সাধারণত বিদেশি রাষ্ট্রপ্রধান বা অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি বাংলাদেশ সফরে এলেও ভিভিআইপি মর্যাদায় নিরাপত্তা দেওয়া হয়। সরকার 'জাতির পিতার পরিবার-সদস্যগণের নিরাপত্তা আইন, ২০০৯' রহিত করেছে।