ভোলায় গ্যাসের মজুত কত

ভোলায় গ্যাসের মজুত কত
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ভোলার গ্যাস পাইপলাইনে করে জেলার বাইরে আনার নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। জ্বালানি বিভাগ সূত্র বলছে, ভোলার তিনটি গ্যাসক্ষেত্র মিলে ১ লাখ ৮৫ হাজার কোটি ঘনফুট গ্যাসের মজুত থাকতে পারে বলে ধারণা করছে পেট্রোবাংলা। ভোলায় আরও গ্যাস পাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। ২০২৪ সালে রাশিয়ার কোম্পানি গাজপ্রম বলেছে, ভোলায় ৪ টিসিএফের বেশি গ্যাস আছে। আর এ বছর স্লামবার্জার নামের আরেক প্রতিষ্ঠান বলেছে, ভোলায় গ্যাসের মজুত ৮ টিসিএফ ছাড়াতে পারে।