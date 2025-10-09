প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের আন্তর্জাতিক অলিম্পিয়াডে ১২টি পদক পেল বাংলাদেশ

প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের আন্তর্জাতিক অলিম্পিয়াডে ১২টি পদক পেল বাংলাদেশ
প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের জন্য আয়োজিত আন্তর্জাতিক গণিত ও বিজ্ঞান অলিম্পিয়াডে (আইএমএসও) বাংলাদেশ দলের শিক্ষার্থীরা দুটি রৌপ্যপদক ও ১০টি ব্রোঞ্জপদক পেয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সকালে মালয়েশিয়ার কেদাহ প্রদেশের রাজধানী আলোর সেতারে আইএমএসওর সমাপনী অনুষ্ঠানে এই ফলাফল ঘোষণা করা হয়ে।
বাংলাদেশের পক্ষে সেন্ট যোসেফ উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী অরিজিৎ সাহা গণিতে এবং মানারাত ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজের পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী তাহমিদ হাসান বিজ্ঞানে রৌপ্যপদক অর্জন করেছে। বাংলাদেশ দল ‘বেস্ট কো–অপারেটিভ দল’ হিসেবেও স্বীকৃতি অর্জন করেছে। এ ছাড়া ‘স্টেম এক্সপ্লোরেশন’ প্রতিযোগিতায় প্রথম রানারআপ হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে বাংলাদেশ।
অলিম্পিয়াডে সেন্ট যোসেফ উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী মো. নাবি হোসেন ও ইহান আবরাদ রহমান, এসএফএক্স গ্রিনহেরাল্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের শিক্ষার্থী ওয়াফিয়া হাসান, মাস্টারমাইন্ড ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের শিক্ষার্থী লাবিবা বিনতে ফজলে রাব্বি এবং সিরাজগঞ্জের বনোয়ারি লাল সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী রাফসান শফিক তালুকদার গণিতে এবং লাইটহাউজ ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী সৈয়দ আয়ান, এসএফএক্স গ্রিনহেরাল্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী অভিজ্ঞান রায়, সেন্ট যোসেফ ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী আকিব ফাত্তাহ, সেন্ট যোসেফ হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী সাহাবী ইবনে ও ময়মনসিংহ ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির শিক্ষার্থী মো. মিফতাহুল ইসলাম ব্রোঞ্জপদক পেয়েছে।
শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানিয়ে বাংলাদেশের দলনেতা বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ সমিতির সহসভাপতি জাহিদুল আমিন বলেন, প্রথমবারের মতো অংশ নিয়ে বাংলাদেশ দলের সব সদস্যের পদক পাওয়া একটি অনন্য অর্জন। তিনি শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি দলের মেন্টরদের অভিনন্দন জানান।
চারজন শিক্ষার্থীর পদক পাওয়ায় আনন্দিত সেন্ট যোসেফ হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের অধ্যক্ষ ব্রাদার লিও পেরেইরা শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানিয়েছেন। তিনি বলেন, শিক্ষার্থীদের মেধা বিশ্বমানের, তাই অর্জনে তিনি খুশি হয়েছেন বটে, তবে অবাক হননি। তিনি মনে করেন, আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক পর্যায় থেকে বিজ্ঞান ও গণিতে দক্ষ করে তোলার জন্য এ রকম উদ্যোগ আরও বাড়ানো দরকার।
৫ অক্টোবর থেকে ৯ অক্টোবর পর্যন্ত মালয়েশিয়ার আলবুখারি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে এই অলিম্পিয়াড অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৩টি দেশের চার শতাধিক প্রাথমিক শিক্ষার্থী এই অলিম্পিয়াডে অংশ নিয়েছে।
এবার ২২তম আসর হলেও বাংলাদেশ এই প্রথম আয়োজনে অংশ নিয়েছে। বাংলাদেশ ওপেন সোর্স নেটওয়ার্ক ও বাংলাদেশ বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ সমিতির যৌথ উদ্যোগে গত ২২ আগস্ট দেশে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ গণিত ও বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড অনুষ্ঠিত হয়। এরপর ধাপে ধাপে ১২ জন শিক্ষার্থীকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের জন্য নির্বাচিত করা হয়।