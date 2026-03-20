বিবিসির মাস্টারশেফের সেমিফাইনালে রাজশাহীর ইসমাইল
যুক্তরাজ্যের লন্ডনে রেস্তোরাঁয় ‘কিচেন পোর্টার’ হিসেবে কাজ শুরু করেছিলেন ইসমাইল হোসেন। রেস্তোরাঁর ব্যস্ত রান্নাঘরে তিনি দিনের পর দিন দাঁড়িয়ে কাজ করেন। এখন এই বাংলাদেশি বিবিসির জনপ্রিয় ‘মাস্টারশেফ: দ্য প্রফেশনালস’ শীর্ষক পেশাদার রান্নার প্রতিযোগিতার সেমিফাইনালের মঞ্চে। ইসমাইল রাজশাহীর ছেলে। বিবিসির এই প্রতিযোগিতার আসরে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী খাবারের স্বাদ ও বৈচিত্র্য তুলে ধরে তিনি বিচারকদের নজর কেড়েছেন। তাঁর হালিম ও বিফ ভুনায় বিচারকেরা মুগ্ধ। এ নিয়ে এখন চলছে আলোচনা।