লুণ্ঠিত অস্ত্র-গোলাবারুদ উদ্ধারে ৫ লাখ টাকা পর্যন্ত পুরস্কার ঘোষণা
সরকার বাংলাদেশ পুলিশের লুণ্ঠিত বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধারে উৎসাহ দিতে আর্থিক পুরস্কার ঘোষণা করেছে। বুধবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে পুলিশ সদর দপ্তর বলছে, লুণ্ঠিত অস্ত্র ও গোলাবারুদের প্রকৃত সন্ধানদাতাদের পুরস্কৃত করা হবে।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এলএমজি (লাইট মেশিন গান) সন্ধানদাতাদের জন্য পাঁচ লাখ টাকা, এসএমজি (সাবমেশিন গান) দেড় লাখ টাকা, চায়না রাইফেল এক লাখ টাকা এবং পিস্তল ও শটগানের জন্য ৫০ হাজার টাকা দেওয়া হবে। পাশাপাশি প্রতিটি গুলির জন্য পৃথকভাবে পুরস্কার ধরা হয়েছে ৫০০ টাকা।
পুলিশ সদর দপ্তর লুণ্ঠিত অস্ত্র বা গোলাবারুদের সন্ধানদাতাকে নিকটস্থ থানায় যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করেছে। অস্ত্র-গোলাবারুদ উদ্ধারে প্রকৃত সন্ধানদাতার পরিচয় সম্পূর্ণ গোপন রাখা হবে বলেও নিশ্চিত করা হয়েছে।
পুলিশ সদর দপ্তরের হল অব প্রাইডে অনুষ্ঠিত গত ২৭ অক্টোবর বিশেষ অপরাধ পর্যালোচনা সভায় অতিরিক্ত আইজিপি (ক্রাইম অ্যান্ড অপারেশনস) খোন্দকার রফিকুল ইসলাম দেশের সার্বিক আইনশৃঙ্খলা ও অপরাধ পরিস্থিতির চিত্র তুলে ধরেন। তিনি নির্বাচন সামনে রেখে পুলিশের লুণ্ঠিত অস্ত্র উদ্ধারের তৎপরতা বাড়ানোর নির্দেশ দেন।