গানবাংলার তাপসের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা, স্ত্রী–সন্তানসহ তাঁর আয়কর নথি তলব

গানবাংলার তাপসের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা, স্ত্রী–সন্তানসহ তাঁর আয়কর নথি তলব
সংগীতশিল্পী ও বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল গানবাংলার চেয়ারম্যান কৌশিক হোসেন তাপসের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন আদালত। এ ছাড়া কৌশিক হোসেন তাপস, তাঁর স্ত্রী ফারজানা মুন্নী ওরফে ফারজানা আরমান এবং তাঁদের সন্তানদের নামে থাকা আয়কর নথি সরবরাহের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
আজ বৃহস্পতিবার পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগের (সিআইডি) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকার মহানগর দায়রা জজ সাব্বির ফয়েজের আদালত এ আদেশ দেন। সিআইডির উপপুলিশ পরিদর্শক মেহেদী হাসান নিষেধাজ্ঞার আবেদন করেন।
সংশ্লিষ্ট আদালতের বেঞ্চ সহকারী রিয়াজ হোসেন এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
আবেদনে বলা হয়েছে, কৌশিক হোসেন তাপসের বিরুদ্ধে রাজধানীর উত্তরা পূর্ব থানায় হত্যাচেষ্টার মামলা রয়েছে। ওই মামলার তদন্ত করতে গিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিংয়ের অপরাধের প্রাথমিক তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগটির অনুসন্ধান কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রমাণ সংগ্রহ করা হচ্ছে। কাজেই তিনি দেশের বাইরে গেলে পলাতক হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এ জন্য কৌশিক হোসেন তাপসের বিদেশ যাওয়া ঠেকানো প্রয়োজন।
কৌশিক হোসেন তাপস ও তাঁর স্ত্রী–সন্তানদের আয়কর নথি তলবের আদেশ চেয়ে আবেদন করেছেন সিআইডির উপপুলিশ পরিদর্শক মেহেদী হাসান।
আবেদনে বলা হয়েছে, জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জন করায় কৌশিক হোসেন তাপসের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ দমন আইনে অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। অনুসন্ধানে তাঁর স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তর বরাবর চিঠি পাঠানো হয়েছে। অধিকাংশ চিঠির জবাব পাওয়া গেলেও তাপস এবং তাঁর স্ত্রী-সন্তানদের নামে থাকা আয়কর নথি পাওয়া যায়নি। অনুসন্ধানের স্বার্থে তাঁদের নামে থাকা আয়কর নথি পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।
২০২৪ সালের ৩ নভেম্বর কৌশিক হোসেন তাপসকে আটক করা হয়। এরপর জুলাই গণ–অভ্যুত্থানের সময়ে হত্যার কয়েকটি মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়। সাত মাসের বেশি সময় কারাবন্দী থাকার পর গত বছরের জুনে তিনি জামিনে মুক্তি পান।