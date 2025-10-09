গুমের মামলায় শেখ হাসিনাসহ ২৮ আসামিকে গ্রেপ্তারে ১৩ দপ্তরে পরোয়ানা

গুমের মামলায় শেখ হাসিনাসহ ২৮ আসামিকে গ্রেপ্তারে ১৩ দপ্তরে পরোয়ানা
বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের শাসনামলে সংঘটিত গুম-নির্যাতনের দুটি মামলায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ২৮ জনকে গ্রেপ্তারে ১৩টি দপ্তরে পরোয়ানা পাঠিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১।
ট্রাইব্যুনাল সূত্রে জানা যায়, গতকাল বুধবারই এসব পরোয়ানা ১৩টি দপ্তরে পাঠানো হয়েছে। যে ১৩টি দপ্তরে গ্রেপ্তারি পরোয়ানার চিঠি পাঠানো হয়েছে, সেগুলো হলো—পুলিশ মহাপরিদর্শক (আইজিপি), চিফ অব আর্মি স্টাফ, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর চিফ অব জেনারেল স্টাফ (সিজিএস), আর্মি হেড কোয়ার্টার্সের অ্যাডজুটেন্ট জেনারেল, ডিজিএফআইয়ের মহাপরিচালক, এনএসআইয়ের মহাপরিচালক, আর্মড ফোর্সেস ডিভিশনের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের সচিব, মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সের পরিচালক, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পার্সোনেল সার্ভিসেস ডিরেক্টরেটের পরিচালক, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর আর্মি সিকিউরিটিজ ইউনিটের কমান্ড্যান্ট, প্রভোস্ট মার্শাল ও আর্মি এমপি ইউনিট ফর ইনফরমেশনের সিও।
গতকাল গুমের দুটি মামলায় আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিল করে প্রসিকিউশন। পরে প্রসিকিউশনের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এই দুই মামলার আসামিদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন ট্রাইব্যুনাল-১। পরে গ্রেপ্তারি পরোয়ানার আদেশের সেই কপি ১৩টি দপ্তরে পাঠানো হয়।
গুমের একটি মামলায় ১৭ জন আসামি এবং আরেকটি মামলায় ১৩ জন আসামি। এর মধ্যে দুটি মামলাতেই শেখ হাসিনা ও সাবেক প্রধানমন্ত্রীর প্রতিরক্ষাবিষয়ক উপদেষ্টা মেজর জেনারেল (অব.) তারিক আহমেদ সিদ্দিককে আসামি করা হয়েছে। দুটি মামলার একটিতে সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান ও সাবেক আইজিপি বেনজীর আহমেদকেও আসামি করা হয়েছে। শেখ হাসিনা, কামাল ও বেনজীর ছাড়া এই দুই মামলার বাকি ২৫ আসামি অবসরপ্রাপ্ত ও বর্তমান সেনা কর্মকর্তা।