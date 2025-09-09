পঙ্গু হাসপাতালে ১৭ জনের একটি করে পা, ৩ জনের একটি করে হাত কেটে ফেলতে হয়েছিল

চিকিৎসকের জবানবন্দি
পঙ্গু হাসপাতালে ১৭ জনের একটি করে পা, ৩ জনের একটি করে হাত কেটে ফেলতে হয়েছিল
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় রাজধানীর জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুর্নবাসন প্রতিষ্ঠানে (পঙ্গু হাসপাতাল) চিকিৎসা নিতে আসা আহত ১৭ জনের একটি করে পা অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে কেটে ফেলতে হয়েছিল। আর তিনজনের একটি করে হাত অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে কেটে ফেলতে হয়েছিল।
আজ মঙ্গলবার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল-১-এ দেওয়া জবানবন্দিতে এসব তথ্য জানান হাসপাতালটির সহযোগী অধ্যাপক মোহাম্মদ সিরাজুস সালেহীন।
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের ঘটনায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান ও সাবেক আইজিপি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুনের বিরুদ্ধে করা একটি মামলায় সাক্ষী হিসেবে সিরাজুস সালেহীন এই জবানবন্দি দেন।
জবানবন্দিতে সিরাজুস সালেহীন বলেন, জুলাই গণ–অভ্যুত্থানে সংঘর্ষে গুরুতর আহত অবস্থায় পঙ্গু হাসপাতালে আনা ব্যক্তিদের মধ্যে গত বছরের ১৯ জুলাই থেকে গত বছরের ৪ আগস্ট পর্যন্ত ৮ জন মারা যান। এর মধ্যে দুজনকে মৃত অবস্থায় আনা হয়েছিল। বাকি ৬ জন অস্ত্রোপচারের পর মারা যান। এ ছাড়া অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে ৩ জন রোগীর একটি করে হাত এবং ১৭ জনের একটি করে পা কেটে ফেলতে হয়েছিল।