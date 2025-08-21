ডেঙ্গুতে এক দিনে ৫ জনের মৃত্যু
দেশে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে এক দিনে পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে চলতি বছর এখন পর্যন্ত ডেঙ্গুতে মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১১০।
আজ বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় (বুধবার সকাল আটটা থেকে আজ বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত) ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ৩১১ জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এতে চলতি বছর আজ পর্যন্ত হাসপাতালে ভর্তি রোগীর সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২৭ হাজার ৭৮২।
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর আরও জানিয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গুতে মারা যাওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে দুজন ঢাকার মিটফোর্ড হাসপাতালে, একজন মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এবং দুজন রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। এ সময় ডেঙ্গু নিয়ে সর্বোচ্চ রোগী ভর্তি হয়েছে বরিশাল বিভাগের হাসপাতালগুলোতে। এ সংখ্যা ৮০। এরপর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রোগী ভর্তি হয়েছেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন এলাকার বিভিন্ন হাসপাতালে।
এ বছর ডেঙ্গুতে সবচেয়ে বেশি ৫১ জন রোগীর মৃত্যু হয়েছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায়। আর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১৮ জন রোগীর মৃত্যু হয়েছে বরিশাল বিভাগে।
এ বছর ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে সবচেয়ে বেশি ৪১ জনের মৃত্যু হয়েছে জুলাই মাসে। আর ২১ আগস্ট মাসে এখন পর্যন্ত ২৭ জনের মৃত্যুর খবর দিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।
এ ছাড়া জুন মাসে ১৯ জন, জানুয়ারিতে ১০, ফেব্রুয়ারিতে ৩, এপ্রিলে ৭ ও মে মাসে ৩ জন মারা যান। মার্চে কোনো রোগীর মৃত্যু হয়নি।