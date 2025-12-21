পাটগ্রাম সীমান্তে অনুপ্রবেশের অভিযোগে বিএসএফ সদস্য আটক
লালমনিরহাটের পাটগ্রামে দহগ্রাম-আঙ্গরপোতা এলাকায় অনুপ্রবেশের অভিযোগে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) এক সদস্যকে আটক করা হয়েছে। আজ রোববার ভোরে তাঁকে আটক করে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।
দহগ্রাম-আঙ্গরপোতা এলাকা ভারতীয় ভূখণ্ডে বেষ্টিত এবং তিন বিঘা করিডরের মাধ্যমে বাংলাদেশের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে সংযুক্ত।
এ ঘটনায় ৫১ বিজিবি ব্যাটালিয়নের পক্ষ থেকে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ভোর পাঁচটার দিকে ৫১ বিজিবি ব্যাটালিয়নের আওতাধীন দহগ্রাম-আঙ্গরপোতা বিওপির ডাঙাপাড়া এলাকায় সীমান্ত পিলার ডিএএমপি ১/৭-এস-এর কাছ দিয়ে বিএসএফের এক সদস্য সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশের ৫০ থেকে ১০০ গজ অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। এ সময় ওই এলাকায় টহলরত আঙ্গরপোতা বিওপির বিজিবি সদস্যরা তাঁকে তাৎক্ষণিকভাবে আটক করেন। জিজ্ঞাসাবাদে আটক বিএসএফ সদস্য জানান, গরু চোরাকারবারিদের পিছু নিতে গিয়ে কুয়াশার মধ্যে পথ হারিয়ে ভুলবশত বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। তাঁকে আঙ্গরপোতা বিওপিতে বিজিবির হেফাজতে রাখা হয়েছে।
৫১ বিজিবি জানায়, বিএসএফের আটক সদস্যের নাম কনস্টেবল বেদ প্রকাশ। তিনি ১৭৪ বিএসএফ ব্যাটালিয়নের সদস্য। এ বিষয়ে ১৭৪ বিএসএফ ব্যাটালিয়নের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তারা দুঃখ প্রকাশ করে ভুল স্বীকার করে এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশকারী বিএসএফ সদস্যের পরিচয় ও ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে। পাশাপাশি আটক সদস্যকে ফেরত দেওয়ার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানায়।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও উল্লেখ করা হয়, বাংলাদেশ-ভারত যৌথ সীমান্ত চুক্তি ১৯৭৫ এবং আন্তর্জাতিক আইনের যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এ ঘটনায় ব্যাটালিয়ন পর্যায়ে পতাকা বৈঠকের আহ্বান জানানো হয়েছে।
৫১ বিজিবি ব্যাটালিয়নের সেক্টর কমান্ডার লেফটেন্যান্ট কর্নেল সেলিম আল দীন বলেন, বিএসএফের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ চলছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত পরে জানানো হবে।