রূপগঞ্জে তিন শ ফুট সড়কে প্রাইভেট কারের ধাক্কায় দুই শিক্ষার্থীর মৃত্যু

রূপগঞ্জে তিন শ ফুট সড়কে প্রাইভেট কারের ধাক্কায় দুই শিক্ষার্থীর মৃত্যু
নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জের তিন শ ফিট জলসিঁড়ি এলাকায় প্রাইভেটকারের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী দুই শিক্ষার্থী নিহত হয়েছে। আজ রোববার দুপুরে এই দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত দুজন হলো রিফাত (২০) ও সাব্বির হোসেন (২১)। সাব্বির ঢাকার খিলগাঁও মডেল কলেজের দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল। আর রিফাত ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাঞ্ছারাম ডিগ্রি কলেজের দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল। তাঁদের গ্রামের বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাঞ্ছারামপুর উপজেলার শেকেরকান্দী গ্রামে।
রিফাতের মামা জানে আলম প্রথম আলোকে বলেন, বাঞ্ছারামপুর থেকে মোটরসাইকেলে করে ঢাকায় আসছিল দুই বন্ধু। পথে রূপগঞ্জের তিন শ ফিট জলসিড়ি এলাকায় দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে একটি প্রাইভেট কার তাদের মোটরসাইকেলকে ধাক্কা দেয়। গুরুতর আহত অবস্থায় পথচারীরা তাদের উদ্ধার করে প্রথমে কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যায়। বিকেলে তাদের ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে জরুরি বিভাগে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বিকেল ৫টা ১০ মিনিটে রিফাত এবং সোয়া ৬টার দিকে সাব্বিরকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসকেরা।
স্বজনেরা জানান, মোটরসাইকেলটি চালাচ্ছিল রিফাত। গ্রাম থেকে ঢাকায় বিআরটিএতে মোটরসাইকেলের কাগজপত্র করতে আসছিল সে।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির পরিদর্শক মো. ফারুক বলেন, দুজনের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে।