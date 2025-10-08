বাংলাদেশ

স্থানীয় সরকারবিশেষজ্ঞ তোফায়েল আহমেদের জীবনাবসান

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
অধ্যাপক তোফায়েল আহমেদফাইল ছবি

স্থানীয় সরকারবিশেষজ্ঞ তোফায়েল আহমেদ মারা গেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। আজ বুধবার রাত সাড়ে নয়টার দিকে রাজধানীর একটি হাসপাতালে তিনি শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন।

তোফায়েল আহমেদের একমাত্র জামাতা লেফটেন্যান্ট কর্নেল সরোয়ার জাহান প্রথম আলোকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকপ্রশাসন বিভাগের সাবেক অধ্যাপক তোফায়েল আহমেদের বয়স হয়েছিল ৭১ বছর। হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীর ইউনাইটেড হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন তিনি।

তাঁর হৃদ্‌যন্ত্রে‌ তিনটি ‘ব্লক’ ধরা পড়েছিল বলে জানান জামাতা সরোয়ার জাহান। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, হৃদ্‌যন্ত্রে‌ সমস্যা ছাড়াও ফুসফুসে সংক্রমণ হয়েছিল তোফায়েল আহমেদের। আজ বুধবার বিকেলে তাঁর হৃদ্‌যন্ত্রে‌ রিং পরানোর জন্য অস্ত্রোপচার কক্ষে নেওয়া হয়েছিল। অস্ত্রোপচার চলার মধ্যে শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে লাইফ সাপোর্টে নেওয়া হয়। রাত সাড়ে নয়টার দিকে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

আগামীকাল বৃহস্পতিবার চট্টগ্রামের হাটহাজারী থানার ফতেহপুর গ্রামে পারিবারিক কবরস্থানে তোফায়েল আহমেদকে দাফন করা হবে বলে সরোয়ার জাহান জানিয়েছেন।

অধ্যাপক তোফায়েল আহমেদ স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশনের প্রধানের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তাঁর স্ত্রী ও এক মেয়ে রয়েছে।

