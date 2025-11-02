২২ বাংলাদেশি শ্রমিককে বিমানবন্দরে আটকে দিল ইমিগ্রেশন পুলিশ
শ্রমিক ভিসায় শ্রীলঙ্কায় যাওয়ার সময় ২২ জনকে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আটকে দিয়েছে ইমিগ্রেশন পুলিশ। পুলিশ বলছে, কাজের অনুমতি না থাকায় তাঁদের আটকে দেওয়া হয়েছে।
আজ শনিবার রাত আটটার দিকে এ ঘটনা ঘটে। চায়না সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কনস্ট্রাকশন করপোরেশনের (সিসি ইসিসি) মাধ্যমে দলটি শ্রীলঙ্কায় কাজের জন্য যাচ্ছিল।
সিসিইসিসি সূত্রে জানা গেছে, চায়না সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কনস্ট্রাকশন করপোরেশনের (সিসিইসিসি) মাধ্যমে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের (এডিবি) অর্থায়নে দুই বছর মেয়াদি একটি প্রকল্পে কাজের জন্য বাংলাদেশি শ্রমিকদের ৩০ জনের একটি দল শ্রীলঙ্কা যাচ্ছিল। রাত ৮টা ১০মিনিটে ইন্ডিগো এয়ারলাইনসের একটি উড়োজাহাজে করে চেন্নাই হয়ে তাঁদের শ্রীলঙ্কা যাওয়ার কথা ছিল। তবে ভিসা জটিলতার কারণ দেখিয়ে দলটির ২২ জনকে আটকে দিয়েছে বিমানবন্দরের ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ। তাঁদের স্পেশাল ব্রাঞ্চের হেড অফিস থেকে ছাড়পত্র আনতে বলা হয়েছে।
এ বিষয়ে চায়না সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কনস্ট্রাকশন করপোরেশনের সাউথ এশিয়ান রিক্রুটমেন্ট প্রতিনিধি মাহবুব আলম প্রথম আলোকে বলেন, দলটির বিএমইটি সার্টিফিকেট, উভয় দেশের এম্বাসির অনাপত্তিপত্রসহ সব বৈধ কাগজপত্র ছিল। সব থাকার পরও ২২ জনকে আটকে দেওয়া হয়েছে। অথচ একই ডকুমেন্টস দিয়ে বাকি আটজন ঠিকই গিয়েছেন। এটা স্পষ্টত হয়রানি। এতে শ্রমিকেরা আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন।
তবে পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের এক কর্মকর্তা (ইমিগ্রেশন) প্রথম আলোকে বলেন, তাঁদের ভিসায় কাজের অনুমতি ছিল না। তাঁদের ভিসায় লেখা ছিল ‘নো ওয়ার্ক পারমিট’। এ জন্য তাঁদের আটকে দেওয়া হয়েছে।