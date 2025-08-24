বাংলাদেশ

শুভ সকাল। আজ ২৪ আগস্ট, রোববার। গতকাল শনিবার প্রথম আলোর অনেক আলোচিত সংবাদ হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। তাই আজ দিনের শুরুতেই পড়তে পারেন দেশ-বিদেশের আলোচিত পাঁচ খবর ও বিশ্লেষণ।

উগ্রবাদ ছড়ানোর চেষ্টা হতাশা তৈরি করছে: মির্জা ফখরুল

জাতীয় প্রেসক্লাবে ‘সামাজিক সুরক্ষা কতটা সুরক্ষিত?’ শীর্ষক আলোচনা সভায় বক্তব্য দেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। আজ শনিবার সকালে
শনিবার সকালে রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবে ‘সামাজিক সুরক্ষা কতটা সুরক্ষিত?’শীর্ষক আলোচনা সভায় মির্জা ফখরুল এ কথা বলেন। সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন তিনি। সভাটি আয়োজন করে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের ক্ষতিগ্রস্ত নেতা-কর্মীদের সংগঠন অর্পণ আলোক সংঘ। বিস্তারিত পড়ুন...

বাংলাদেশ-পাকিস্তান সম্পর্ক এগিয়ে নিতে ৭১-ইস্যুকে ‘ডিল’ করা উচিত: এনসিপি

ঢাকা সফররত পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন এনসিপির সদস্যসচিব আখতার হোসেন। ২৩ আগস্ট
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেতারা পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের অতীতের বৈরী সম্পর্ক থেকে বের হয়ে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার ওপর জোর দিয়েছেন। পাশাপাশি দুই দেশের সম্পর্ক এগিয়ে নিতে একাত্তরের ইস্যু পাকিস্তানের ‘ডিল’করা উচিত বলে বলেছে দলটি। বিস্তারিত পড়ুন...

সবজির দাম ২৬% বেশি, জানা গেল তিন কারণ

বাজারের কম দামের সবজিগুলোর একটি পটোল। বর্ষায় ইলিশের সঙ্গে পটোলের তরকারি জনপ্রিয়। এবার ইলিশ কেনার উপায় নেই। দাম আকাশছোঁয়া। পটোলের দামও কম নয়। সরকারি সংস্থা কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের হিসাবে, প্রতি কেজি পটোল এখন ৬০ থেকে ৮০ টাকা, যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ৭৫ শতাংশ বেশি।
২ লাখ টাকা, ৩টি মেশিন ও এক কারিগরে শুরু-৬ বছরেই ব্যবসা বেড়ে ৭ কোটিতে

চামড়ার মানিব্যাগ, বেল্ট, বড় ব্যাগ, ল্যাপটপের কাভার, চাবির রিং, জ্যাকেটসহ বিভিন্ন ধরনের ফ্যাশন উপকরণ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান ওয়াইল্ড ওভেনের দুই তরুণ উদ্যোক্তা (বাঁ থেকে) ফয়সাল ইসলাম ও এনামুল হক
দেশে চামড়াজাত পণ্যের আন্তর্জাতিক মানের কোনো ব্র্যান্ড নেই। এ হতাশা থেকে দেশের চামড়াশিল্প খাতে উদ্যোক্তা হওয়ার স্বপ্ন দেখেন দুই তরুণ-এনামুল হক ও ফয়সাল ইসলাম। নিজস্ব ব্র্যান্ড তৈরির স্বপ্ন থেকে ২০১৯ সালে শুরু করেন ‘ওয়াইল্ড ওভেন’। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি চামড়ার তৈরি মানিব্যাগ, বেল্ট, বড় ব্যাগ, ল্যাপটপের কাভার, চাবির রিং, জ্যাকেটসহ বিভিন্ন ধরনের ফ্যাশন উপকরণ তৈরি করছে। এসব পণ্য দেশে-বিদেশে বিক্রি করে প্রতিষ্ঠার ছয় বছর না পেরোতেই প্রতিষ্ঠানটির বার্ষিক আয় পৌঁছেছে প্রায় সাত কোটি টাকায়। বিস্তারিত পড়ুন...

একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের বেতন কত হওয়া দরকার

আপনি ধনী না গরিব, তা শুধু আপনার সম্পদের ওপর নির্ভর করে না, এটা নির্ভর করে আপনার কাছাকাছি যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষের সম্পদ কেমন তার ওপর। আপনি হয়তো মাসিক ৫০ হাজার টাকা বেতনে পরমভাবে খুশি থাকবেন। কিন্তু যখনি আপনি দেখবেন, আপনার বন্ধু কিংবা পরিচিতজন আপনার চেয়ে কম যোগ্যতা নিয়ে আপনার থেকে বেশি টাকা বেতন পাচ্ছে, তখন আপনার মাথায় তুলনামূলক চিন্তা ঢুকে যাবে এবং আপনি নিজেকে গরিব ভাবতে শুরু করবেন, এমনকি আপনার চাকরির প্রতিও একধরনের বিরক্তি জন্ম নেবে। বিস্তারিত পড়ুন...

