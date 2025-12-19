বাংলাদেশে মার্কিন নাগরিকদের জন্য নিরাপত্তা সতর্কতা হালনাগাদ করেছে দূতাবাস
বাংলাদেশে থাকা যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের জন্য দেশজুড়ে নিরাপত্তা সতর্কতা হালনাগাদ করেছে ঢাকার মার্কিন দূতাবাস।
আজ শুক্রবার বিকেলে দূতাবাসের ওয়েবসাইট ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে হালনাগাদ করা এ সতর্কবার্তা প্রচার করা হয়েছে।
ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদির মরদেহ আজ শুক্রবার সন্ধ্যায় ঢাকায় পৌঁছেছে। তাঁর জানাজা আগামীকাল শনিবার, জোহরের নামাজের পর (বেলা দুইটায়) জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় অনুষ্ঠিত হবে।
এ প্রসঙ্গ উল্লেখ করে যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের সতর্কবার্তায় বলা হয়েছে, এ সময় ওই এলাকায় এবং ঢাকাজুড়ে অত্যন্ত ভারী যানজটের আশঙ্কা আছে। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের সতর্ক থাকতে অনুরোধ করা হচ্ছে এবং মনে রাখতে হবে—শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে আয়োজিত সমাবেশও কখনো কখনো সংঘাতপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে এবং সহিংসতায় রূপ নিতে পারে। তাই বিক্ষোভ এড়িয়ে চলুন এবং যেকোনো বড় জনসমাবেশের আশপাশে অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করুন।