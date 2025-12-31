দুই দেশের সম্পর্ক সুদৃঢ় করায় খালেদা জিয়ার অবদান গুরুত্বপূর্ণ: নরেন্দ্র মোদি

তারেক রহমানকে শোকবার্তা
দুই দেশের সম্পর্ক সুদৃঢ় করায় খালেদা জিয়ার অবদান গুরুত্বপূর্ণ: নরেন্দ্র মোদি
বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের কাছে পাঠানো এক শোকবার্তায় এই শোক প্রকাশ করে তাঁর প্রতি সমবেদনা জানান।
শোকবার্তায় মোদি বলেন, ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রে খালেদা জিয়া গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন। তিনি প্রত্যাশা করেন, তারেক রহমানের নেতৃত্ব খালেদা জিয়ার সেই আদর্শগুলো এগিয়ে নিয়ে যাবে; তা এক নতুন পথচলা নিশ্চিত করতে এবং ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যকার গভীর ও ঐতিহাসিক অংশীদারত্বকে আরও সমৃদ্ধ করতে আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করবে।
জাতীয় সংসদ ভবনে বুধবার তারেক রহমানের হাতে নরেন্দ্র মোদির শোকবার্তা তুলে দেন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। খালেদা জিয়ার প্রতি শেষশ্রদ্ধা জানাতে ঢাকায় এসেছিলেন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী।
মোদি শোকবার্তায় বলেন, বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মৃত্যুর সংবাদে তিনি গভীরভাবে শোকাহত।
২০১৫ সালের জুনে ঢাকায় খালেদা জিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলোচনার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে মোদি বলেন, ‘আমি অত্যন্ত আন্তরিকভাবে স্মরণ করি। তিনি ছিলেন সংকল্প ও আদর্শনিষ্ঠায় বিরল এক নেত্রী, যিনি বাংলাদেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার গৌরব অর্জন করেছিলেন। বাংলাদেশের উন্নয়ন এবং ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন।’
মোদি আরও বলেন, ‘তাঁর (খালেদা জিয়া) প্রয়াণ এক অপূরণীয় শূন্যতা তৈরি করলেও তাঁর আদর্শ ও উত্তরাধিকার চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে। আমি নিশ্চিত যে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল আপনার যোগ্য নেতৃত্বে তাঁর সেই আদর্শগুলো এগিয়ে নিয়ে যাবে। একই সঙ্গে তা এক নতুন পথচলা নিশ্চিত করতে এবং ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যকার গভীর ও ঐতিহাসিক অংশীদারত্বকে আরও সমৃদ্ধ করতে আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করবে।’
ভারতের প্রধানমন্ত্রী শোকবার্তায় বলেন, ‘এই জাতীয় শোকের মুহূর্তে বাংলাদেশের জনগণের প্রতিও আমার সহমর্মিতা জ্ঞাপন করি, যারা ইতিহাসে বরাবরই তাদের অসাধারণ শৌর্য ও মর্যাদার পরিচয় দিয়েছে। আমি নিশ্চিত যে তারা তাদের অভিন্ন মূল্যবোধ, গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য এবং জাতীয় ঐক্যের বোধ দ্বারা পরিচালিত হয়ে শান্তি ও সম্প্রীতির পথে এগিয়ে যাবে।’
শোকবার্তার শেষে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে তাঁর ভবিষ্যৎ পথচলায় শুভকামনা জানান ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।