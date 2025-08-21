গণ-অভ্যুত্থানে কুষ্টিয়ায় মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ইনু গ্রেপ্তার

গণ-অভ্যুত্থানে কুষ্টিয়ায় মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ইনু গ্রেপ্তার
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় কুষ্টিয়ায় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের একটি মামলায় জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জাসদ) সভাপতি হাসানুল হক ইনুকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।
আজ বৃহস্পতিবার বিচারপতি মো. গোলাম মর্তুজা মজুমদারের নেতৃত্বে তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ সাবেক মন্ত্রী ইনুকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।
এ বিষয়ে ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউটর মো. মিজানুল ইসলাম বলেন, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় কুষ্টিয়ায় কয়েকটি হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। এ ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় আজ ইনুকে ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়। ট্রাইব্যুনাল তাঁকে এ মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।
গত বছরের ২৬ আগস্ট রাজধানীর উত্তরা থেকে ইনুকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।