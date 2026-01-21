ট্রাইব্যুনালে আত্মসমর্পণ করতে আবুল কালাম আজাদের আবেদন
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে আত্মসমর্পণ করতে চান মাওলানা আবুল কালাম আজাদ। এ জন্য তিনি ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর কার্যালয়ে আবেদন করেছেন।
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের সংবাদ সংগ্রহের দায়িত্বে থাকা সাংবাদিকদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে আজ বুধবার এই তথ্য জানিয়েছেন প্রসিকিউটর গাজী মোনাওয়ার হুসাইন।
গাজী মোনাওয়ার হুসাইন লিখেছেন, মাওলানা আবুল কালাম আজাদের আত্মসমর্পণ করার আবেদন পেয়েছে প্রসিকিউশন।
একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধকালে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় আবুল কালাম আজাদের মৃত্যুদণ্ড হয়। রায় ঘোষণার সময় তিনি পলাতক ছিলেন।