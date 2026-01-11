বাংলাদেশ

মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলা

জয় ও পলকের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ গঠনের আবেদন

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
সজীব ওয়াজেদ জয় ও জুনায়েদ আহ্‌মেদ পলকফাইল ছবি

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয় এবং সাবেক তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনায়েদ আহ্‌মেদ পলকের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ গঠনের আবেদন করে হয়েছে।

বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বে তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১-এ আজ রোববার এই আবেদন করেন চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম।

ট্রাইব্যুনালের অপর দুই সদস্য হলেন বিচারপতি মো. শফিউল আলম মাহমুদ ও বিচারক মো. মোহিতুল হক এনাম চৌধুরী।

এই মামলার আসামি জয় পলাতক। অপর আসামি পলক গ্রেপ্তার আছেন। তাঁকে আজ কারাগার থেকে ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়।

আনুষ্ঠানিক অভিযোগ গঠনের আবেদনে চিফ প্রসিকিউটর তাজুল ইসলাম বলেন, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় ইন্টারনেট বন্ধের নির্দেশ আসত জয়ের কাছ থেকে। সেই নির্দেশ বাস্তবায়ন করতেন পলক।

আসামিপক্ষের বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য আগামী বৃহস্পতিবার দিন ধার্য করেছেন ট্রাইব্যুনাল।

জয় পলাতক থাকায় তাঁর পক্ষে গত ডিসেম্বরে রাষ্ট্রনিযুক্ত আইনজীবী হিসেবে মো. মুনজুর আলমকে নিয়োগ দেওয়া হয়। তিনি আজ প্রথমবারের মতো ট্রাইব্যুনালে উপস্থিত হন। তিনি এ মামলা থেকে জয়ের অব্যাহতির আবেদন উপস্থাপনের জন্য সময় প্রার্থনা করেন।

