মন ভালো রাখার আহ্বানে পালিত হলো বিশ্ব মেডিটেশন দিবস
পরিবেশের দূষণের মতোই মনের দূষণও ব্যক্তি ও সমাজকে কষ্ট দেয়, এমন বার্তা নিয়ে রাজধানীতে পালিত হয়েছে বিশ্ব মেডিটেশন দিবস।
আয়োজকেরা বলছেন, ব্যক্তির মন ভালো থাকলে পরিবার, সমাজ ও বিশ্বও ভালো থাকে। যুগ যুগ ধরে মানুষের মন ভালো রাখার চর্চাই করে আসছে মেডিটেশন।
আজ রোববার সকাল সাতটায় রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাব প্রাঙ্গণে বাংলাদেশে মেডিটেশন চর্চার পথিকৃৎ স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে দিবসটি পালিত হয়। এ আয়োজনে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা নানা শ্রেণি–পেশার হাজারো শান্তিপ্রিয় মানুষ উপস্থিত ছিলেন।
সম্মিলিত কণ্ঠে ভালো থাকার প্রত্যয় উচ্চারণের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। অনুষ্ঠানে এক অডিও বার্তায় অংশগ্রহণকারীদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শুভেচ্ছা জানান কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক মাদাম নাহার আল বোখারী।
বৈজ্ঞানিক মেডিটেশন পদ্ধতি ‘কোয়ান্টাম মেথড’–এর উদ্ভাবক শহীদ আল বোখারী মহাজাতক এক অডিও বার্তায় বলেন, কোয়ান্টাম তিন দশক ধরে বলে আসছে—মন ভালো তো সব ভালো। ২০২৪ সালে জাতিসংঘ ২১ ডিসেম্বরকে বিশ্ব মেডিটেশন দিবস হিসেবে ঘোষণা করায় সারা বিশ্বের মেডিটেশন চর্চাকারীদের মতো বাংলাদেশের মানুষও আনন্দিত হয়েছে।
শহীদ আল বোখারী বলেন, কোয়ান্টাম ২০২৫ সালকে ঘোষণা করেছে ‘দ্য ইয়ার অব মেডিটেশন’ হিসেবে, যা সমাজের সর্বস্তরে মেডিটেশন চর্চাকে নতুন গুরুত্ব দিয়েছে।
আলোচনায় বর্তমান ডিজিটাল জীবনে বেড়ে যাওয়া উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, অস্থিরতা, ট্রমা, ভয় ও অনিশ্চয়তা এবং সেখান থেকে সৃষ্ট মনোদৈহিক রোগের বিষয়টি উঠে আসে। বক্তারা বলেন, এসব থেকে মুক্তির পথ দেখায় মেডিটেশন। তাই মেডিটেশনের বাণী বিশ্বের প্রতিটি ঘরে পৌঁছে দেওয়া প্রয়োজন।
অনুষ্ঠানে মেডিটেশন চর্চার অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন সাবেক সচিব ও এনবিআরের সাবেক চেয়ারম্যান, সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশনের (এসডিএফ) চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আবদুল মজিদ, জাতীয় প্রেসক্লাবের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য কাজী রওনাক হোসেন, ব্রডকাস্ট জার্নালিস্ট সেন্টারের (বিজেসি) সভাপতি ও মাছরাঙা টেলিভিশনের হেড অব নিউজ রেজওয়ানুল হক রাজা, বাংলাদেশ ফটো জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এ কে এম মহসীন ও স্কলাস্টিকা স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক শাহিদা রহমান।
ঘণ্টাব্যাপী আয়োজনে মিডিয়া ব্যক্তিত্বসহ বিভিন্ন পেশার মানুষ অংশ নেন। রাজধানীর বাইরে চট্টগ্রাম, রাজশাহী, বরিশাল, খুলনা, সিলেটসহ দেশব্যাপী শতাধিক স্থানে একযোগে বিশ্ব মেডিটেশন দিবস পালিত হয়। এ ছাড়া বিদেশের বিভিন্ন স্থানেও দিবসটি পালিত হয়। শিশু–কিশোরসহ অসংখ্য মানুষ মেডিটেশনে অংশ নিয়ে জানিয়ে দেন তাঁদের বিশ্বাস—মন ভালো থাকলেই সব ভালো।