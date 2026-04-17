মিরপুরে যাত্রী তোলার পর দৌড়ে বাসে উঠতে গিয়ে নিহত চালকের সহকারী

মিরপুরে যাত্রী তোলার পর দৌড়ে বাসে উঠতে গিয়ে নিহত চালকের সহকারী
রাজধানীর মিরপুর-২ নম্বরে চলন্ত বাসে ওঠার সময় পা ফসকে নিচে পড়ে মারা গেছেন চালকের সহকারী। আজ শুক্রবার সকালে শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামের সামনের রাস্তায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত ব্যক্তির নাম মো. হাফিজ (১৯)।
মিরপুর মডেল থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মোহাম্মদ হোসাইন বলেন, সকাল পৌনে আটটার দিকে মিরপুর থেকে একটি বাস পিরোজপুরে যাচ্ছিল। যাত্রী তোলার পর বাসটি ছেড়ে দিলে হাফিজ দৌড়ে ওঠার চেষ্টা করেন। এ সময় তিনি পা ফসকে নিচে পড়ে ঘটনাস্থলে প্রাণ হারান।
পরে তাঁর লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়েছে।
চালকসহ বাসটি আটকের চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।