নাজিরাবাজারে জুতা কারখানায় আগুন, আধা ঘণ্টায় নিয়ন্ত্রণে

নাজিরাবাজারে জুতা কারখানায় আগুন, আধা ঘণ্টায় নিয়ন্ত্রণে
রাজধানীর পুরান ঢাকার নাজিরাবাজার এলাকার একটি জুতা কারখানায় আগুন লেগেছে। কারখানাটি সাততলা ভবনের তৃতীয় তলায়। তবে ফায়ার সার্ভিসের চারটি ইউনিট আধা ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়।
আজ শনিবার সন্ধ্যা পৌনে সাতটার দিকে আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে। তবে তাৎক্ষণিকভাবে আগুনের সূত্রপাত কীভাবে, সে বিষয়ে কিছু জানা যায়নি।
ফায়ার সার্ভিসের নিয়ন্ত্রণকক্ষের দায়িত্বরত কর্মকর্তা রোজিনা আক্তার প্রথম আলোকে বলেন, সন্ধ্যা ৭টা ১৩ মিনিটে নাজিরাবাজারের একটি জুতা কারখানায় আগুন লাগে। সাততলা ভবনের তৃতীয় তলায় আগুন লাগে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের চারটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। আধা ঘণ্টার চেষ্টায় সন্ধ্যা ৭টা ৪৬ মিনিটের দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। পুরোপুরি নেভাতে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা কাজ করছেন।