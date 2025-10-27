ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জহুরুল হক হলে ধূমপান নিষিদ্ধ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জহুরুল হক হলে ধূমপান নিষিদ্ধ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হলে ধূমপান নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ধূমপানরত অবস্থায় ধরা পড়লে ৩০০ টাকা জরিমানা এবং মাদকসহ ধরা পড়লে অভিভাবক ডেকে হল থেকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে হল প্রশাসন। আজ সোমবার জহুরুল হক হলের প্রাধ্যক্ষের দপ্তরের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব সিদ্ধান্ত জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, হল প্রাঙ্গণে প্রকাশ্যে ধূমপান করতে দেখা গেলে দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী সর্বনিম্ন ৫০ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ৩০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করা হবে।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, ইয়াবা, গাঁজা, হেরোইন বা অন্য কোনো প্রকার মাদকদ্রব্য সেবন বা সংরক্ষণের প্রমাণ পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীকে অভিভাবকের উপস্থিতিতে হল থেকে বহিষ্কার করা হবে। এ ছাড়া বিজ্ঞপ্তিতে সব শিক্ষার্থীকে এই নিয়মাবলি কঠোরভাবে মেনে চলার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।