বুয়েটের অধ্যাপক নজরুল ইসলাম মারা গেছেন

বুয়েটের অধ্যাপক নজরুল ইসলাম মারা গেছেন
বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) শিক্ষক ও গবেষক অধ্যাপক নজরুল ইসলাম মারা গেছেন। আজ শুক্রবার রাজধানীর একটি হাসপাতালে তিনি ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।
নজরুল ইসলাম স্ত্রী দীপা ইসলাম, মেয়ে নবনীতা ইসলাম ও নাতি অরিক শাহরিয়ারকে রেখে গেছেন। তিনি তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের (বর্তমান রাশিয়া) প্যাট্রিস লুমুম্বা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফলিত রসায়নে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। সারা জীবন তিনি শিক্ষাদান, গবেষণা ও প্রজন্মের পর প্রজন্ম শিক্ষার্থী গড়ার কাজে উৎসর্গ করেন।