ভূমিকম্পে মেট্রোরেলের ক্ষতি হয়নি, চলাচল নির্ধারিত সময়েই

ভূমিকম্পে মেট্রোরেলের ক্ষতি হয়নি, চলাচল নির্ধারিত সময়েই
সারা দেশ কাঁপিয়ে তোলা ভূমিকম্পে ঢাকার মেট্রোরেল ব্যবস্থায় কোনো ক্ষতি হয়নি বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ। আজ শুক্রবার মেট্রোরেল নির্ধারিত সময়েই চলবে বলে জানানো হয়েছে।
আজ সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে ৫ দশমিক ৭ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হানে। এর উৎপত্তিস্থল ছিল নরসিংদীর মাধবদীতে, ভূপৃষ্ঠের ১০ কিলোমিটার গভীরে। আতঙ্ক ছড়ানো এই ভূমিকম্পে পুরান ঢাকার একটি ভবনের রেলিং ভেঙে পড়ে তিনজন নিহত হয়েছেন। এ ছাড়া নরসিংদী ও নারায়ণগঞ্জে নিহত হন দুজন।
সাপ্তাহিক ছুটির দিন আজ মেট্রোরেল চলাচল শুরু হয় বিকেলে। ফলে ভূমিকম্পের সময় মেট্রোরেল চলছিল না। তবে ভূমিকম্পের পরপরই মেট্রোরেলের নির্মাণ-পরিচালনার দায়িত্বে থাকা ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল) রেল চলাচলের পথ এবং স্টেশন পর্যবেক্ষণ শুরু করে।
ডিএমটিসিএল এমডি ফারুক আহমেদ প্রথম আলোকে বলেন, ভূমিকম্পের পরপরই তারা লাইন, স্টেশন ভবনসহ স্থাপনা পরীক্ষা করেছেন।
‘এমনকি কিছু বিয়ারিং প্যাডও ইন্সপেকশন করা হয়। সমস্যা পাওয়া যায়নি। ফলে বিকেলে মেট্রোরেলে যথাসময়ে চলাচল করবে’, বলেন ফারুক আহমেদ।
চলাচল শুরুর আগে দুই দিক থেকে দুটি পরীক্ষামূলক ট্রেন চালানো হয়েছে বলেও জানান ফারুক আহমেদ। আজ মেট্রোরেল চলাচল শুরু হয় দুপুরের পর। উত্তরা থেকে প্রথম ট্রেনটি ছাড়ে বেলা ৩টায়, মতিঝিল থেকে ছাড়ে ৩টা ২০ মিনিটে। উত্তরা থেকে রাত ৯টায় শেষ ট্রেনটি ছাড়ে, মতিঝিল থেকে ছাড়ে রাত ৯টা ৪০ মিনিটে।