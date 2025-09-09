ডাকসু নির্বাচন: আজ রাজধানীতে বন্ধ থাকবে যেসব সড়ক

ডাকসু নির্বাচন: আজ রাজধানীতে বন্ধ থাকবে যেসব সড়ক
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনকে ঘিরে আজ মঙ্গলবার যান চলাচল নিয়ন্ত্রণে বিশেষ নির্দেশনা দিয়েছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি)। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা ও আশপাশের সড়কে ডাইভারশনসহ কয়েকটি নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।
গতকাল সোমবার ডিএমপি কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী স্বাক্ষরিত এক গণবিজ্ঞপ্তিতে এ নির্দেশনা দেওয়া হয়।
নির্দেশনা অনুযায়ী শাহবাগ ক্রসিং, হাইকোর্ট ক্রসিং, নীলক্ষেত ক্রসিং, শহীদুল্লাহ হল ক্রসিং ও পলাশী ক্রসিংয়ে যানবাহন প্রবেশ নিয়ন্ত্রণে ডাইভারশন দেওয়া হবে।
গণবিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ডাকসু নির্বাচন উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অভিমুখী যানবাহনগুলোকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ না করে বিকল্প রাস্তা ব্যবহার করার জন্য অনুরোধ করা হলো। তবে অ্যাম্বুলেন্স ও জরুরি পরিষেবা এই ডাইভারশনের আওতামুক্ত থাকবে।
এ ছাড়া আজ ডাকসু নির্বাচন উপলক্ষে ঢাকা মহানগরীর যানবাহন চালক ও যাত্রীসাধারণকে উল্লিখিত ক্রসিংসহ আশপাশের এলাকা বা সড়ক যথাসম্ভব এড়িয়ে চলাচল করার জন্য ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের পক্ষ থেকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয়েছে।
এ বিষয়ে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ সবার সহযোগিতা কামনা করছে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়।