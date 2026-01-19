ঢাকার চার থানায় বিশেষ অভিযানে গ্রেপ্তার ২৭

অপারেশন ডেভিল হান্ট ফেজ-২
ঢাকার চার থানায় বিশেষ অভিযানে গ্রেপ্তার ২৭
রাজধানীতে ‘অপারেশন ডেভিল হান্ট ফেজ-২’ চালিয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় ২৭ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) বংশাল, কলাবাগান, শেরেবাংলা নগর ও মুগদা থানা একযোগে এ অভিযান চালায়।
আজ সোমবার ডিএমপির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
ডিএমপি সূত্র জানায়, গতকাল রোববার দিনভর রাজধানীর বিভিন্ন অপরাধপ্রবণ এলাকায় এসব অভিযান চালানো হয়। অভিযানে বংশাল থানা ৪ জন, কলাবাগান থানা ৪ জন, শেরেবাংলা নগর থানা ৩ জন এবং মুগদা থানা ১৬ জনকে গ্রেপ্তার করে।
বংশাল থানায় গ্রেপ্তার ৪ জন হলেন মো. মিজানুর রহমান (৩০), মো. শহীদ চান (৫৫), রনজিত কুমার সূত্রধর ও মো. জাকির হোসেন।
কলাবাগান থানা এলাকা থেকে গ্রেপ্তার ৪ জন হলেন মো. আলিফ চোকদার (১৯), মো. ইমন (২৬), রমজান (২০) ও মো. জাকারিয়া ইসলাম ওরফে আগুন (২২)।
শেরেবাংলা নগর থানায় গ্রেপ্তার ৩ জন হলেন মো. সুয়েফ হোসেন সাঈফ (২০), মো. সজীব রহমান (২৬) ও মো. মাহবুবুর রহমান (৩০)।
মুগদা থানা এলাকা থেকে ১৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁরা হলেন শামসুল আলম (৩২), নিয়ামুল হুদা (২০), মো. জাহিদুল ইসলাম (২৭), মো. শামসুল আলম (৪০), মো. সাকিব উদ্দিন (১৮), রুবেল (১৮), মো. বিল্লাল মিয়া (৩৬), আমির হোসেন (৪২), মো. সোহাগ (৩৫), মো. চান মিয়া (৩৫), মো. আলমগীর (২৮), আলী হোসেন (৩৪), মো. শাহাদাত (২৮), মো. মারুফ হোসেন (৩০), মো. নাজির হোসেন (৩৫) ও মো. ইমন (২১)।
পুলিশ জানিয়েছে, গ্রেপ্তার হওয়া সবাইকে প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া শেষে আদালতে পাঠানো হয়েছে।