জুরাইনে স্কুলের নির্মাণাধীন দেয়াল ধসে শিক্ষকের মৃত্যু

জুরাইনে স্কুলের নির্মাণাধীন দেয়াল ধসে শিক্ষকের মৃত্যু
রাজধানী জুরাইন এলাকায় বৃহস্পতিবার স্কুলের নির্মাণাধীন সীমানা দেয়াল ধসে মো. মোস্তাফিজুর রহমান (৩০) নামের এক শিক্ষক মারা গেছেন। তিনি জুরাইনের মুরাদপুর আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক ছিলেন।
পুলিশ ও হাসপাতাল সূত্র জানায়, বৃহস্পতিবার বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে মোস্তাফিজুর রহমান জুরাইনের মুরাদপুরে নির্মাণাধীন স্কুল ভবনের কাজ দেখতে যান। এ সময় নির্মাণাধীন সীমানা দেয়াল ধসে পড়ে তিনি আহত হন।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের পরিদর্শক মো. ফারুক প্রথম আলোকে বলেন, সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে মোস্তাফিজুর রহমানকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আনা হয়। এ সময় কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
হাসপাতালে মোস্তাফিজুরের ভাতিজা শরিয়ত উল্লাহ প্রথম আলোকে বলেন, তাঁর চাচা মোস্তাফিজুর জুরাইনে থাকতেন। তাঁদের গ্রামের বাড়ি পটুয়াখালী জেলার গলাচিপায়।