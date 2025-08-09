বনানীতে ব্যক্তিগত গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুজন নিহত

বনানীতে ব্যক্তিগত গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুজন নিহত
রাজধানীর বনানীতে সেতু ভবনের সামনে ব্যক্তিগত গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উড়ালসড়কের বিভাজকের সঙ্গে ধাক্কা লাগে। এতে দুজন নিহত হওয়ার খবর জানিয়েছে পুলিশ। তাঁরা দুজন হলেন শওকত হোসেন কানন (৪৫) ও নাজমুল হুদা রিন্টু (৪৬)। এ ঘটনায় গাড়ির ভেতরে থাকা হাসনাত নামের একজন আহত হয়েছেন।
গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাত দুইটার পরে এ দুর্ঘটনা ঘটে। ময়নাতদন্তের জন্য নিহত ব্যক্তিদের মরদেহ ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গে রাখা হয়েছে। বনানী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রাসেল সরোয়ার প্রথম আলোকে এ তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।
পুলিশ কর্মকর্তা রাসেল সরোয়ার প্রথম আলোকে বলেন, গতকাল দিবাগত রাত দুইটার পর বনানীর সেতু ভবনের সামনে একটি জিপ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললে উড়ালসড়কের বিভাজকের সঙ্গে ধাক্কা লাগে। এ সময় গাড়িটিতে আগুন ধরে যায়। ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা এসে গাড়ির আগুন নিভিয়ে ফেলেন। পরে গাড়ির ভেতর থেকে আহত তিনজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হয়। তাঁদের মধ্যে নাজমুল হুদাকে কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতাল ও শওকত হোসেনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁদের মৃত ঘোষণা করেন।
জানা গেছে, নিহত শওকত হোসেন বেসরকারি চাকরিজীবী ছিলেন। তিনি রাজধানীর হাজারীবাগের কানন মনেশ্বর রোডের বাসিন্দা মৃত মুন্না হোসেনের ছেলে। আর নিহত নাজমুল হুদা চামড়ার ব্যবসায়ী।