ডিএমপির ছয় এডিসিকে বদলি

ডিএমপির ছয় এডিসিকে বদলি
ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) অতিরিক্ত উপকমিশনার (এডিসি) পদমর্যাদার ছয় কর্মকর্তাকে বদলি করা হয়েছে।
আজ শনিবার ডিএমপির ওয়েব পোর্টাল ডিএমপি নিউজে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, গত বৃহস্পতিবার ডিএমপি কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী স্বাক্ষরিত এক আদেশে এই বদলি করা হয়েছে। ডিএমপির গণমাধ্যম ও জনসংযোগ বিভাগের উপকমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান প্রথম আলোকে বদলির বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
বদলি হওয়া কর্মকর্তাদের মধ্যে ডিএমপির পিওএম-উত্তর বিভাগের অতিরিক্ত উপকমিশনার মো. আখিউল ইসলামকে একই পদে ওয়ারী বিভাগে, ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড অ্যানালাইসিস বিভাগের (ইন্টারনাল ওভারসাইট অ্যান্ড অ্যাডমিন) মো. মোস্তাফিজুর রহমানকে পুলিশের বিশেষায়িত ইউনিট কাউন্টার টেররিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি) বিভাগে, ডিএমপির (ট্রাফিক) মতিঝিল বিভাগের পরিত্রাণ তালুকদারকে (ট্রাফিক) মিরপুর বিভাগে, সিটি সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন বিভাগের মো. বকুল হোসেনকে ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড অ্যানালাইসিস বিভাগে, ডিএমপির (ট্রাফিক) মিরপুর বিভাগের ইমরানুল ইসলামকে (ট্রাফিক) মতিঝিল বিভাগে এবং ডিএমপির অতিরিক্ত কমিশনার ট্রাফিক (ট্রাফিক-অ্যাডমিন) দপ্তরের শারমিন আকতার চুমকিকে পিওএম পশ্চিম বিভাগের অতিরিক্ত উপকমিশনার হিসেবে বদলি করা হয়েছে।