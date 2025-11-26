রাজধানী

শাহবাগে বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
আগুন নেভাতে ফায়ার সার্ভিসের তৎপরতাছবি: শুভ্র কান্তি দাশ

রাজধানীর শাহবাগের বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএমইউ) একটি ভবনে আগুন লেগেছে।

আজ বুধবার বেলা সোয়া ১১টার দিকে এ আগুন লাগে বলে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সূত্রে জানা গেছে। আগুন নেভাতে ফায়ার সার্ভিসের সাতটি ইউনিট কাজ করছে বলে জানা গেছে।

ফায়ার সার্ভিসের জনসংযোগ বিভাগের দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তা তালহা বিন জসিম আজ প্রথম আলোকে বলেন, বেলা ১১টা ১৪ মিনিটে আগুন লাগার সংবাদ পাওয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে সেখানে ফায়ার সার্ভিসের সাতটি ইউনিট চলে গেছে। এখন আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চলছে।

