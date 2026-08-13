রাষ্ট্রপতির শপথ ঘিরে শুক্রবার বিকেলে বঙ্গভবন এলাকায় যান চলাচলে বিশেষ নির্দেশনা

রাষ্ট্রপতির শপথ ঘিরে শুক্রবার বিকেলে বঙ্গভবন এলাকায় যান চলাচলে বিশেষ নির্দেশনা
নবনির্বাচিত রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের শপথ অনুষ্ঠান শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় বঙ্গভবনে অনুষ্ঠিত হবে। এ জন্য শুক্রবার বেলা ৩টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত বঙ্গভবনের আশপাশের এলাকায় গাড়ি চলাচলে কিছু নির্দেশনা অনুসরণ করতে অনুরোধ জানিয়েছে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি)। তবে বঙ্গভবনে আগত আমন্ত্রিত অতিথিদের ক্ষেত্রে এসব নির্দেশনা প্রযোজ্য হবে না।
বৃহস্পতিবার ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) ট্রাফিক মতিঝিল বিভাগের উপকমিশনার মো. আমির খসরুর স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, নির্দেশনা অনুযায়ী মতিঝিল শাপলা চত্বরের অ্যালিকো গ্যাপ থেকে দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা (বঙ্গভবন রোড) ও রাজউক ক্রসিং (ডিআইটি রোড) পর্যন্ত সব ধরনের গাড়ি প্রবেশ নিষিদ্ধ থাকবে। শাপলা চত্বর ও দৈনিক বাংলা থেকে রাজউক-গুলিস্তানগামী সব বাসকে দৈনিক বাংলা-ইউবিএল-প্রেসক্লাব হয়ে চলাচল করতে বলা হয়েছে।
এ ছাড়া অন্য কোনো সুবিধাজনক বিকল্প রাস্তায়ও এসব বাস চলাচল করতে পারবে। দৈনিক বাংলা থেকে রাজউক অভিমুখে কোনো বাণিজ্যিক গাড়ি চলাচল করবে না।
হানিফ ফ্লাইওভার থেকে আসা গাড়িগুলোকে জিরো পয়েন্ট থেকে ইউটার্ন না করে বাঁয়ে ফুলবাড়িয়া অথবা ডান দিকে ইউবিএল ক্রসিং হয়ে দৈনিক বাংলা-শাপলা চত্বরের দিকে চলাচল করতে বলা হয়েছে। বিকল্প হিসেবে জিরো পয়েন্ট-ইউবিএল ক্রসিং-নাইটিঙ্গেল ক্রসিং-ফকিরাপুল ক্রসিং-শাপলা চত্বর-ইত্তেফাক হয়েও চলাচল করতে পারবে এসব গাড়ি।
উল্লিখিত রাস্তাগুলো এড়িয়ে অন্য কোনো সুবিধাজনক বিকল্প সড়ক ব্যবহার করার জন্য গাড়িচালকদের অনুরোধ করা হয়েছে।
বিশেষ ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার কারণে উল্লিখিত রাস্তা ও এলাকাগুলোতে যানবাহন চলাচলে সাময়িকভাবে বিঘ্ন ঘটবে বলে জানিয়েছে ডিএমপি। এ জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করে সবার সহযোগিতা কামনা করেছে তারা।
নবনির্বাচিত রাষ্ট্রপতির শপথ অনুষ্ঠানে বিদায়ী রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্পিকার, প্রধান বিচারপতি, সাবেক রাষ্ট্রপতিবৃন্দ, মন্ত্রিপরিষদের সদস্য, বাংলাদেশে নিয়োজিত বিভিন্ন দেশের কূটনীতিক, উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত থাকবেন।