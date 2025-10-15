মিরপুরে আগুনে ১৬ মৃত্যু: ‘অবহেলাজনিত মৃত্যুর’ অভিযোগ এনে মামলা
রাজধানীর মিরপুরের শিয়ালবাড়িতে আগুনে পুড়ে ১৬ জনের মৃত্যুর ঘটনায় রাসায়নিক গুদামের মালিক শাহ আলম এবং ব্যবস্থাপকের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। আজ বুধবার রাতে নিহত একজনের পরিবারের পক্ষ থেকে এই মামলা করা হয় বলে জানিয়েছে পুলিশ। মামলায় অবহেলাজনিত মৃত্যুর অভিযোগ আনা হয়েছে।
পুলিশের পল্লবী অঞ্চলের অতিরিক্ত উপকমিশনার (এডিসি) সালেহ মুহম্মদ জাকারিয়া প্রথম আলোকে বলেন, মামলায় যে দুজনকে আসামি করা হয়েছে, তাঁদের খুঁজে বের করার চেষ্টা করা হচ্ছে। ঘটনার পর থেকে তাঁরা পলাতক।
গতকাল মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে শিয়ালবাড়ির ৩ নম্বর রোডে অবস্থিত আলম ট্রেডার্স নামের ওই রাসায়নিক গুদামে আগুন লাগে। এই আগুন বিস্ফোরিত হয়ে বিপরীত পাশের চারতলা ভবনে ছড়িয়ে পড়ে। ভবনটির দোতলায় স্মার্ট প্রিন্টিং নামের একটি কারখানায় টি-শার্ট প্রিন্ট করা হয়। আর তিন ও চারতলায় আর এন ফ্যাশন নামের একটি পোশাক কারখানা আছে। পরে চারতলা ভবনের দোতলা ও তিনতলার বিভিন্ন স্থান থেকে ১৬টি লাশ উদ্ধার করা হয়।
ফায়ার সার্ভিস জানায়, আগুন লাগার পর ফায়ার সার্ভিসের ১২টি ইউনিট প্রায় সাড়ে সাত ঘণ্টা চেষ্টার পর গতকাল সন্ধ্যা সাতটার দিকে চারতলা ভবনের আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে রাসায়নিক গুদামের আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে আজ বেলা আড়াইটার দিকে (২৭ ঘণ্টা পর)। তবে ফায়ার সার্ভিস এখনো রাসায়নিকের গুদামের ভেতরে উদ্ধার অভিযান শুরু করতে পারেনি।