কড়াইল বস্তির অগ্নিকাণ্ড তদন্তে ফায়ার সার্ভিসের কমিটি

কড়াইল বস্তির অগ্নিকাণ্ড তদন্তে ফায়ার সার্ভিসের কমিটি
রাজধানীর মহাখালীর কড়াইল বস্তিতে আগুনের ঘটনা তদন্তে পাঁচ সদস্যের একটি কমিটি করেছে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স। কমিটিকে আগামী ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে।
আজ বুধবার বিকেলে গণমাধ্যমে পাঠানো এক খুদে বার্তায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের সিনিয়র স্টাফ অফিসার মো. শাহজাহান শিকদার এ তথ্য জানিয়েছেন।
তদন্ত কমিটির প্রধান করা হয়েছে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের উপপরিচালক (অপারেশন ও মেইনটেন্যান্স) মো. মামুনুর রশিদকে। ফায়ার সার্ভিসের ঢাকা অঞ্চলের সহকারী পরিচালক কাজী নজমুজ্জামান সদস্যসচিবের দায়িত্ব পালন করবেন।
কমিটিতে সদস্য থাকছেন ফায়ার সার্ভিসের ঢাকা উত্তর অঞ্চলের উপসহকারী পরিচালক অতীশ চাকমা, ঢাকার তেজগাঁও বিভাগের জ্যেষ্ঠ স্টেশন কর্মকর্তা মো. নাজিম উদ্দিন সরকার এবং ঢাকা-২৩ অঞ্চলের ওয়্যারহাউস পরিদর্শক মো. সোহরাব হোসেন।
গতকাল মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে কড়াইল বস্তিতে আগুন লাগে। ফায়ার সার্ভিসের ২০টির বেশি ইউনিটের চেষ্টায় পাঁচ ঘণ্টা পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। আজ সকাল সাড়ে ৯টার দিকে আগুন পুরোপুরি নেভানো হয়।
এই আগুনে কেউ হতাহত না হলেও বস্তির হাজারখানেক ঘর পুড়ে যায়।