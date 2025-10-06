রাজধানী

জামায়াতের আমিরের সঙ্গে তুরস্কের উপপররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাক্ষাৎ

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন বাংলাদেশ সফররত তুরস্কের উপপররাষ্ট্রমন্ত্রী এ বেরিস একিনচি। ঢাকা, ০৬ অক্টোবরছবি: জামায়াতে ইসলামীর সৌজন্যে

জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন বাংলাদেশ সফররত তুরস্কের উপপররাষ্ট্রমন্ত্রী এ বেরিস একিনচি। সোমবার বিকেলে রাজধানীর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় জামায়াত আমিরের কার্যালয়ে এ সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়।

জামায়াত জানিয়েছে, বৈঠকে উভয় পক্ষ বাংলাদেশ ও তুরস্কের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক আরও জোরদার করা, ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণ, বিনিয়োগ বৃদ্ধি, মানবিক সহযোগিতা ও কূটনৈতিক সম্পর্ক উন্নয়ন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করে। এ ছাড়া বাংলাদেশের বিভিন্ন খাতে তুর্কি বিনিয়োগ বৃদ্ধির সম্ভাবনা এবং দুই দেশের ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও গভীর করার বিষয়ে আলোচনা হয়। ভবিষ্যতে উভয় দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির ধারা আরও বেগবান হবে বলে বৈঠকে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়।

সাক্ষাৎকালে তুরস্কের উপপররাষ্ট্রমন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত তুরস্কের রাষ্ট্রদূত রামিস সেন ও ঢাকা সফররত তুরস্কের প্রতিনিধিদলের দুজন সদস্য। তাঁরা প্রায় এক ঘণ্টা জামায়াতের আমিরের কার্যালয়ে ছিলেন। এ সময় জামায়াতের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন দলের সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার এবং প্রচার ও মিডিয়া বিভাগের প্রধান এহসানুল মাহবুব জুবায়ের।

জানতে চাইলে এহসানুল মাহবুব জুবায়ের প্রথম আলোকে বলেন, নির্বাচন ও সংস্কারসহ বিভিন্ন বিষয়ে জানতে চেয়েছে তুরস্কের প্রতিনিধিদল। জামায়াত তাদের ঐকমত্য কমিশনে গণভোট বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর একমত হওয়াসহ বিভিন্ন বিষয়ে জানিয়েছে। পাশাপাশি যেসব বিষয়ে দলগুলো এখনো একমত হতে পারেনি, সেসব বিষয়ের কী হবে—সেটি জানতে চেয়েছে প্রতিনিধিদলটি। জামায়াত তাদের জানিয়েছে, ৮ অক্টোবর জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের বৈঠকে বাকি বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
রাজধানী থেকে আরও পড়ুন