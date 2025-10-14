রাজধানী

এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের সচিবালয়মুখী মিছিলে পুলিশের বাধা

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
হাইকোর্ট মোড়ে পৌঁছলে পুলিশ শিক্ষক-কর্মচারীদের বাধা দেয়ছবি: প্রথম আলো

তিন দফা দাবিতে আন্দোলনরত এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের সচিবালয় অভিমুখী মার্চ আটকে দিয়েছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে চারটার দিকে হাইকোর্ট মোড়ে পৌঁছালে পুলিশ শিক্ষক–কর্মচারীদের বাধা দেয়।

এর আগে বিকেল চারটার দিকে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে ‘মার্চ টু সচিবালয়’ শুরু করেন এমপিওভুক্ত শিক্ষক–কর্মচারীরা।

বিকেল চারটায় শহীদ মিনারে এমপিওভুক্ত শিক্ষা জাতীয়করণপ্রত্যাশী জোটের সদস্যসচিব দেলাওয়ার হোসেন আজিজী ঘোষণা দেন, তাঁরা প্রশাসনকে বিকেল চারটা পর্যন্ত প্রজ্ঞাপন জারির জন্য সময় বেঁধে দিয়েছিলেন। কিন্তু প্রজ্ঞাপন জারি না হওয়ায় এখন তাঁরা সচিবালয় অভিমুখে মার্চ কর্মসূচি শুরু করবেন।

এই শিক্ষকনেতার ঘোষণার পরপরই অবস্থানরত শিক্ষক–কর্মচারীরা শহীদ মিনার থেকে দোয়েল চত্বর হয়ে সচিবালয় অভিমুখে যাত্রা করেন। তবে মিছিলটি হাইকোর্ট মোড়ে এলে পুলিশ তাঁদের বাধা দেয়।

হাইকোর্ট মোড়ে পুলিশের ব্যাপক উপস্থিতি দেখা গেছে। হাইকোর্ট মোড় ও শিক্ষা ভবনের সামনে পুলিশ দুই স্তরের ব্যারিকেড স্থাপন করেছে। শিক্ষা ভবনের সামনে পুলিশের দুটি জলকামান ও দুটি সাঁজোয়া যান মোতায়েন রয়েছে।

