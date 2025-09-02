রাজধানী

কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের ৯ নেতা–কর্মী গ্রেপ্তার

ঢাকা
কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর নিষিদ্ধ অঙ্গসংগঠনের ৯ নেতা–কর্মীকে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। গতকাল সোমবার রাত থেকে আজ মঙ্গলবার ভোর পর্যন্ত পৃথক অভিযানে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিরা হলেন ঢাকা মহানগর দক্ষিণ শ্যামপুর থানা আওয়ামী লীগের সাবেক সহসভাপতি শহিদুল ইসলাম (৫২), ঢাকা মহানগর উত্তর ছাত্রলীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক রাহাত আল ইমতিয়াজ (২৮), রমনা থানা মহিলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ফাতেমা আলম (৪৫), মাদারীপুরের শিবচর উপজেলার যুবলীগের নেতা মো. আনোয়ার হোসেন (৫৪), কক্সবাজারের রামু উপজেলার ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবদুল্লাহ সিকদার (৪৫), ঢাকা জেলা দক্ষিণ ছাত্রলীগের উপধর্মবিষয়ক সম্পাদক মো. আবদুল্লাহ (৩১), কেআইবি ও শি-শেল ইউনিট আওয়ামী লীগের সদস্য ইসা আহমেদ (২৩), মোহাম্মদপুর থানার ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবদুর রাজ্জাক (৪৩) এবং আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় উপকমিটির সদস্য মো. এরশাদুল কবির আবিদ (৪২)।

ডিবি সূত্রে জানা গেছে, গতকাল সন্ধ্যা থেকে শুরু করে গভীর রাত পর্যন্ত রাজধানীর মতিঝিল, ধানমন্ডি, রমনা, খিলগাঁও, শান্তিনগর, যাত্রাবাড়ী ও হাজারীবাগ এলাকায় পৃথক অভিযান চালানো হয়। পরে আজ ভোরে মালিবাগ এলাকা থেকে শেষ অভিযানে এরশাদুল কবির আবিদকে গ্রেপ্তার করা হয়।

ঢাকা মহানগর পুলিশের মিডিয়া ও জনসংযোগ বিভাগের উপকমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান বলেন, গ্রেপ্তার করা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।

